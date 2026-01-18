domingo, janeiro 18, 2026

Londrina vence o Galo Maringá por 2 a 0 e dispara na liderança do Grupo A

DestaquesEsportesLondrina Esporte Clube
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
3 min.read
Foto:Rafael Martins/RVAC
Foto:Rafael Martins/RVAC

O Londrina Esporte Clube confirmou mais uma grande atuação no Campeonato Paranaense ao vencer o Galo Maringá por 2 a 0, na tarde deste sábado (data), no Estádio do Café. Os gols do Tubarão foram marcados por Vitinho e Lucas Marques, mantendo o time invicto na competição.

O placar poderia ter sido ainda mais elástico. O LEC criou diversas oportunidades, parou na boa atuação do goleiro Caio Bolonhin — que fez pelo menos duas defesas importantes — e ainda acertou duas bolas na trave. Em outros lances, faltou apenas um pouco mais de capricho na finalização.

Já o Galo Maringá tentou reagir principalmente em chutes de fora da área. Mazetti e Michelon levaram perigo, mas pararam nas boas intervenções do goleiro Maurício Kozlinski.

Allan Aal valoriza desempenho e maturidade do grupo

Após a partida, o técnico Allan Aal destacou não só o resultado, mas principalmente o desempenho da equipe, mesmo com pouco tempo de preparação.

“A gente fica feliz não só pelo resultado, mas pelo desempenho. O desgaste físico é grande, viemos de viagem há dois dias, chegamos pela manhã e fomos treinar. Esse grupo não reclama de nada, é muito comprometido com o que o Londrina projeta para esse ano”, afirmou.

O treinador ressaltou a rápida assimilação das ideias de jogo:

“Mesmo com pouco tempo de treino, eles vêm assimilando muito bem. Temos que manter a humildade, o pé no chão. Quando você ganha não está tudo perfeito, e quando perde também não é terra arrasada.”

Defesa forte como base do time

Com apenas dois gols sofridos em quatro jogos, o sistema defensivo foi novamente elogiado.

“A nossa defesa tem que ser um grande ataque para nós. Quando a gente fala em sistema defensivo, são os onze; quando fala em ofensivo, também são os onze. Estamos correndo pouco risco sem deixar de jogar”, explicou.

Allan Aal também destacou a leveza e a versatilidade do time do meio para frente, mas reforçou que ainda há muito a evoluir.

Rodar o elenco e manter competitividade

Sobre a sequência de jogos e possíveis mudanças para a próxima rodada, o treinador afirmou que tudo será decidido em conjunto com o departamento físico e com os próprios atletas.

“A gente tem um elenco pronto. Vamos rodar o elenco, deixar todo mundo envolvido no processo. Ainda não estamos no nosso 100%, mas mentalmente estamos cada vez mais fortes.”

Gilberto chega para aumentar as opções

A chegada do atacante Gilberto também foi comentada:

“Jogador bom se encaixa em qualquer estrutura. Ele tem explosão curta, é finalizador nato. Pode jogar com dois atacantes, flutuando, aberto. É muito versátil e estamos muito felizes com essa contratação.”

Destaques individuais sem perder o coletivo

Sobre jogadores como Lucas Marques, Vitinho, Paulinho e Mocellin, Allan Aal preferiu valorizar o grupo:

“Os destaques aparecem naturalmente, mas o grupo sempre é maior que o individual. Você vê o Vitinho combatendo, pressionando, o Iago Teles recompondo. Talento individual tem que servir ao coletivo.”

Pé no chão mesmo na liderança

Mesmo com o Londrina sendo o melhor time do Estadual até aqui, o treinador reforça a necessidade de manter o foco:

“Quando o momento é bom, você tem que ter muito cuidado. O Paranaense é curto, perigoso, tem pouca margem para errar. Pensar jogo a jogo é fundamental.”

Classificação bem encaminhada

Com a vitória, o Londrina chegou aos 10 pontos, com três vitórias e um empate, e se isolou na liderança do Grupo A. A vaga nas quartas de final está bem encaminhada.

O Galo Maringá segue com três pontos e pode deixar o G-4 do Grupo B dependendo dos demais resultados da rodada.

Próxima rodada

Na quinta rodada, o Londrina visita o Andraus, na terça-feira, às 19h, na Arena da Baixada.
O Galo Maringá faz o clássico local contra o Maringá, também na terça-feira, às 20h30, no Willie Davids.

Homenagem especial

Ao final da coletiva, Allan Aal dedicou a vitória à filha Maria Antônia, que completou 26 anos:

“Ofereço essa vitória para minha filha, que está de aniversário hoje. Filha, parabéns, Deus abençoe muitos anos de vida.”

92
