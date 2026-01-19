Acidente entre trem e carreta é registrado na Estrada do Cateto, em Cambé

Na manhã desta segunda-feira (19), foi registrado um acidente envolvendo um trem e uma carreta na cidade de Cambé, no norte do Paraná. A colisão aconteceu na Estrada do Cateto, no cruzamento da linha férrea, próximo à empresa Vilma Alimentos.

O Corpo de Bombeiros de Cambé foi acionado e esteve no local para atender a ocorrência. Segundo o tenente De Paula, o motorista da carreta já estava fora da parte interna da cabine no momento do atendimento. Ele se encontrava consciente, orientado e sem ferimentos graves, apresentando apenas bastante nervosismo em razão do ocorrido.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, a carreta transportava grãos, não sendo carga considerada perigosa. Isso reduziu significativamente os riscos na ocorrência. Visualmente, a situação chamou a atenção pelo impacto, mas, segundo os bombeiros, a resolução do atendimento foi considerada tranquila.

O motorista relatou que não percebeu a aproximação do trem. Ele informou que já havia ultrapassado quase toda a linha férrea quando sentiu apenas o impacto da colisão. O maquinista do trem não chegou a conversar com a equipe no momento, mas também estava bastante abalado.

O tenente destacou que em áreas de cruzamento com ferrovias a atenção deve ser redobrada. No local existem placas e sinalização do tipo “pare, olhe e escute”. No entanto, motoristas que passam frequentemente pela região relataram que a subida antes da linha férrea dificulta a travessia, principalmente para caminhões carregados. Se o veículo para completamente, muitas vezes não consegue arrancar novamente e acaba patinando.

Além disso, há uma curva da ferrovia e presença de mato alto e árvores, o que pode prejudicar a visibilidade do trem. Dependendo da velocidade da composição, o campo visual do motorista fica bastante limitado, restando apenas a atenção ao som da buzina do trem.

O motorista da carreta, Anderson de Assis Silva, explicou como ocorreu o acidente. Ele contou que vinha subindo a estrada quando o caminhão começou a patinar. Por causa do mato e da vegetação, não conseguiu ver o trem se aproximando. Quando ouviu a buzina, já não houve tempo para reagir.

Anderson informou que transportava uma carga de trigo, que seria descarregada em uma empresa da região. Ele vinha de Santa Cecília do Pavão e já havia avisado a família de que estava bem. O caminhão é de sua propriedade. Segundo ele, agora o objetivo é recuperar o prejuízo material e seguir em frente.

Outros motoristas que aguardavam para atravessar a linha férrea confirmaram a dificuldade naquele ponto. Eles relataram que a subida faz com que caminhões patinem e, se pararem totalmente, muitas vezes não conseguem sair do lugar. Também mencionaram que, pela dificuldade do trecho, o acidente demorou até a acontecer.

Apesar do impacto, o acidente não deixou vítimas. Foram registrados apenas danos materiais. As autoridades reforçam que, em cruzamentos com ferrovias, a atenção deve ser constante, respeitando a sinalização e redobrando os cuidados, especialmente em locais com visibilidade reduzida.

O caso chama atenção para a necessidade de melhorias na infraestrutura do trecho, a fim de evitar novos acidentes no local.