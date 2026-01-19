Obra Prima promove mutirão de empregos em Cambé com 20 vagas para os Correios

A cidade de Cambé recebe, nesta quinta-feira (22), um Mutirão de Empregos promovido pela empresa Obra Prima, oferecendo 20 vagas para o cargo de Auxiliar Operacional, com atuação direta na unidade dos Correios do município.
A ação acontece das 9h às 15h, na sede dos Correios de Cambé, localizada na Rua José Carlos Muffato, 1736, no bairro Santo Amaro. Durante o mutirão, os candidatos já participam do processo seletivo no local, com possibilidade de avanço imediato nas etapas de contratação.
Além de concorrer às vagas, os participantes poderão conhecer de perto a rotina da função, as condições de trabalho e todos os benefícios oferecidos pela empresa.
Salário e benefícios
Os profissionais contratados terão salário de R$ 1.764,00, além de:
- Vale-alimentação de R$ 805,00
- Vale-transporte
- Prêmio assiduidade de R$ 125,00
O pacote inclui ainda:
- Plano de saúde e assistência médica pelo SIEMACO-PR
- Benefício Social Familiar, com suporte ao trabalhador e à família
- Programa Obra Prima Valoriza, com descontos em empresas parceiras
- Parceria com a Total Pass, oferecendo acesso a academias e serviços de bem-estar
- Mais de 140 cursos de capacitação pela FACOP, voltados ao setor de Asseio, Conservação e Facilities
Sobre as vagas
O cargo é de Auxiliar Operacional, com atividades como:
- Triagem e separação de correspondências e encomendas
- Conferência de volumes
- Verificação de integridade dos pacotes
- Preparação para expedição
- Registros em sistema
- Apoio na carga e descarga
Requisitos
- Ensino Fundamental completo
- Conhecimento básico de informática é considerado diferencial
Horários de trabalho
Os turnos disponíveis são:
- Turno 1: segunda a sexta, das 6h às 14h48 | sábado, das 6h às 11h
- Turno 2: segunda a sexta, das 14h às 22h52 | sábado, das 11h às 15h
- Turno 3: segunda a sexta, das 22h às 6h | sábado, das 17h30 às 21h30
Como participar
Os interessados devem comparecer diretamente ao local do mutirão, levando:
- RG
- CPF
- Carteira de trabalho
- Comprovante de residência
Quem tiver, pode levar também currículo e certificados que comprovem experiências anteriores.
Sobre a Obra Prima
Fundada em 1991, a Obra Prima atua na terceirização de serviços nas áreas de Asseio, Conservação e Facilities, atendendo empresas privadas e instituições públicas. O portfólio inclui serviços como limpeza, recepção, portaria, zeladoria, vigia, controle de acesso, copa, ascensorista e logística integrada.
A empresa investe continuamente em inovação, tecnologia e qualificação profissional, com foco na excelência operacional e na valorização dos colaboradores.
Mais informações podem ser encontradas no site www.obraprimasa.com.br e nas redes sociais:
Instagram: @grupoobraprimasa
LinkedIn: @obraprimasa