terça-feira, janeiro 20, 2026

Obra Prima promove mutirão de empregos em Cambé com 20 vagas para os Correios

CambéDestaques
Redação Portal Cambé
2 min.read

A cidade de Cambé recebe, nesta quinta-feira (22), um Mutirão de Empregos promovido pela empresa Obra Prima, oferecendo 20 vagas para o cargo de Auxiliar Operacional, com atuação direta na unidade dos Correios do município.

A ação acontece das 9h às 15h, na sede dos Correios de Cambé, localizada na Rua José Carlos Muffato, 1736, no bairro Santo Amaro. Durante o mutirão, os candidatos já participam do processo seletivo no local, com possibilidade de avanço imediato nas etapas de contratação.

Além de concorrer às vagas, os participantes poderão conhecer de perto a rotina da função, as condições de trabalho e todos os benefícios oferecidos pela empresa.

Salário e benefícios

Os profissionais contratados terão salário de R$ 1.764,00, além de:

  • Vale-alimentação de R$ 805,00
  • Vale-transporte
  • Prêmio assiduidade de R$ 125,00

O pacote inclui ainda:

  • Plano de saúde e assistência médica pelo SIEMACO-PR
  • Benefício Social Familiar, com suporte ao trabalhador e à família
  • Programa Obra Prima Valoriza, com descontos em empresas parceiras
  • Parceria com a Total Pass, oferecendo acesso a academias e serviços de bem-estar
  • Mais de 140 cursos de capacitação pela FACOP, voltados ao setor de Asseio, Conservação e Facilities

Sobre as vagas

O cargo é de Auxiliar Operacional, com atividades como:

  • Triagem e separação de correspondências e encomendas
  • Conferência de volumes
  • Verificação de integridade dos pacotes
  • Preparação para expedição
  • Registros em sistema
  • Apoio na carga e descarga

Requisitos

  • Ensino Fundamental completo
  • Conhecimento básico de informática é considerado diferencial

Horários de trabalho

Os turnos disponíveis são:

  • Turno 1: segunda a sexta, das 6h às 14h48 | sábado, das 6h às 11h
  • Turno 2: segunda a sexta, das 14h às 22h52 | sábado, das 11h às 15h
  • Turno 3: segunda a sexta, das 22h às 6h | sábado, das 17h30 às 21h30

Como participar

Os interessados devem comparecer diretamente ao local do mutirão, levando:

  • RG
  • CPF
  • Carteira de trabalho
  • Comprovante de residência

Quem tiver, pode levar também currículo e certificados que comprovem experiências anteriores.

Sobre a Obra Prima

Fundada em 1991, a Obra Prima atua na terceirização de serviços nas áreas de Asseio, Conservação e Facilities, atendendo empresas privadas e instituições públicas. O portfólio inclui serviços como limpeza, recepção, portaria, zeladoria, vigia, controle de acesso, copa, ascensorista e logística integrada.

A empresa investe continuamente em inovação, tecnologia e qualificação profissional, com foco na excelência operacional e na valorização dos colaboradores.

Mais informações podem ser encontradas no site www.obraprimasa.com.br e nas redes sociais:
Instagram: @grupoobraprimasa
LinkedIn: @obraprimasa

506
