Gilberto é apresentado oficialmente e assina por duas temporadas no Londrina

O Londrina Esporte Clube apresentou oficialmente o atacante Gilberto, que assinou contrato válido por duas temporadas. O jogador chega para integrar o elenco que disputará o Campeonato Paranaense e a Série B do Campeonato Brasileiro de 2026.

Durante a entrevista coletiva de apresentação, Gilberto afirmou que chega com o objetivo de ajudar o clube dentro e fora de campo. Segundo ele, a decisão de defender o Londrina foi influenciada pelo projeto apresentado pela diretoria e pela relação de confiança com pessoas envolvidas na construção desse planejamento.

O atacante explicou que teve outras propostas, inclusive do Santa Cruz, clube pelo qual tem forte identificação. Mesmo reconhecendo o carinho pelo clube pernambucano, Gilberto afirmou que acreditou no projeto do Londrina e também levou em consideração fatores familiares, como a tranquilidade da cidade para morar.

Ao falar sobre sua função dentro de campo, o jogador destacou que está à disposição para atuar onde o treinador achar melhor. Ele afirmou que não cabe a ele discutir esquema tático, mas sim trabalhar para ajudar o time a alcançar os objetivos da temporada, independentemente da posição em que for utilizado.

Gilberto também comentou sobre a disputa da Série B, competição que ele ainda não jogou. Segundo o atacante, a expectativa é contribuir com experiência, ajudar os atletas mais jovens no dia a dia e evoluir gradualmente junto com o grupo. Ele afirmou que não estabeleceu metas individuais, preferindo focar no trabalho diário e no desempenho coletivo.

Sobre o elenco, o jogador destacou que ainda está em fase de adaptação, conhecendo os companheiros e entendendo o estilo de jogo da equipe. Ele disse que observou o primeiro jogo do Londrina na temporada e que, aos poucos, vai se integrar melhor ao grupo, buscando entrosamento para que o rendimento coletivo evolua de forma natural.

Em relação à parte física, Gilberto explicou que teve problemas musculares na temporada anterior, principalmente no final de 2025, em razão do estilo de jogo mais agressivo de suas equipes anteriores. Segundo ele, atualmente está recuperado e confiante de que conseguirá manter uma boa condição física para ajudar o Londrina ao longo da temporada.

O atacante também comentou sobre a possibilidade de estreia. Ele afirmou que isso acontecerá no momento certo, quando estiver no mesmo nível físico dos demais atletas e quando a comissão técnica entender que é a melhor hora.

Ao falar sobre os objetivos no clube, Gilberto destacou que acesso e título são metas importantes para o Londrina. Segundo ele, esses resultados são possíveis, mas dependem de um trabalho diário, contínuo e coletivo, com todos somando para que a equipe possa alcançar os melhores resultados ao longo da temporada.

Por fim, Gilberto deixou uma mensagem para a torcida. Ele afirmou que pretende se dedicar ao máximo dentro de campo, honrar a camisa do Londrina e lutar do início ao fim de cada partida, buscando sempre a vitória e a evolução da equipe.