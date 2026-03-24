Nova Ferramenta de Ensino de Matemática é Testada em Escolas Estaduais

Uma nova versão da plataforma Khan Academy foi lançada para teste em escolas estaduais do Núcleo Regional de Educação de Francisco Beltrão. Este projeto-piloto envolve mais de 170 professores e 12 mil alunos, destacando-se como pioneiro no Brasil e no mundo fora dos Estados Unidos, onde a tecnologia é originalmente desenvolvida.

Inovação na Educação

A iniciativa busca aprimorar o ensino de matemática através de ferramentas digitais avançadas. O uso da Khan Academy visa proporcionar uma experiência de aprendizado mais interativa e personalizada para os estudantes, facilitando a compreensão de conceitos matemáticos.

Participação Global

Ao testar a plataforma antes de outros países, os alunos e professores do Paraná têm a oportunidade de influenciar o desenvolvimento da ferramenta, oferecendo feedbacks que podem ser incorporados em futuras atualizações.