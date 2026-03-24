Weverton é anunciado como reforço do Londrina para a Série B 2026

O Londrina Esporte Clube anunciou a contratação do lateral-direito Weverton para a temporada de 2026. O jogador, de 26 anos, chega em definitivo ao clube para reforçar o elenco na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, com vínculo válido até o final do ano.

Natural de Maceió, em Alagoas, Weverton iniciou sua trajetória nas categorias de base do CRB. Ao longo da formação, também passou por clubes como Santa Cruz-AL, Internacional e Figueirense, consolidando sua evolução até alcançar o futebol profissional.

A profissionalização aconteceu em 2019, pelo Cruzeiro. No ano seguinte, o atleta foi transferido para o Red Bull Bragantino, onde teve a oportunidade de atuar tanto na Série B quanto na Série A do Campeonato Brasileiro. Durante sua carreira, acumulou ainda passagens por clubes tradicionais do futebol nacional, como Vasco da Gama, Internacional, Ponte Preta e Goiás, em diferentes períodos por empréstimo.

Em 2024, Weverton chegou em definitivo à Ferroviária, onde disputou a Série C do Campeonato Brasileiro. Já em 2025, transferiu-se para o CRB, equipe pela qual atuou na Série B e também participou do Campeonato Alagoano em 2026.

Com experiência em competições nacionais e passagens por diversas equipes, o lateral-direito chega ao Londrina com o objetivo de fortalecer o elenco para a sequência da temporada e contribuir na campanha da equipe na Série B.