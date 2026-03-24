IDR-Paraná Apresenta Nova Cultivar de Feijão em Ponta Grossa

O Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná) lançará uma nova cultivar de feijão na cidade de Ponta Grossa nesta quinta-feira. A iniciativa visa atender às crescentes demandas do setor agrícola, oferecendo um produto que se destaca pela qualidade e produtividade.

Características da Nova Cultivar

A nova cultivar pertence ao grupo comercial carioca e é especialmente atraente para produtores, empacotadores, indústria e consumidores. Um dos principais diferenciais é o escurecimento lento dos grãos, o que ajuda a manter o aspecto claro do produto por mais tempo.

Benefícios para o Mercado

A introdução dessa cultivar pode representar um avanço significativo para o mercado de feijão, possibilitando maior competitividade e satisfação do consumidor final. A manutenção da aparência clara dos grãos por um período prolongado é um atributo que pode agregar valor ao produto nas prateleiras.