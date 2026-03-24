15º Encontro de Contadores de Histórias de Londrina acontece em agosto de 2026

O Encontro de Contadores de Histórias de Londrina (ECOH) se prepara para sua 15ª edição, marcada para ocorrer entre os dias 22 e 31 de agosto de 2026. Este evento, consolidado como um dos pilares culturais de Londrina, reforça a tradição da narrativa oral na região.

Inscrições e Seleção

O edital de seleção para espetáculos e oficinas permanece aberto até 10 de abril de 2026. A organização do evento procura manter o diálogo com diferentes regiões do Brasil, enquanto promove a participação de artistas locais. A seleção será baseada em critérios de diversidade, qualidade artística e custo-benefício. O resultado será anunciado em 22 de maio no site oficial e nas redes sociais do ECOH.

Apoio e Realização

O 15º ECOH é realizado pelo Coletivo ECOH e pelo Instituto Cidadania, com financiamento do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (PROMIC). A iniciativa recebe apoio de diversas entidades culturais, como a Vila Cultural Casa da Vila, Vila Cultural Alma Brasil, e outros parceiros locais.

Legado e Continuidade

Desde sua criação por Claudia Silva, o ECOH tem se destacado como um espaço de aprendizado e valorização da arte de contar histórias. Esta edição reafirma o compromisso com a continuidade do legado deixado pela jornalista e produtora cultural.

Serviço

O 15º Encontro de Contadores de Histórias de Londrina acontecerá de 22 a 31 de agosto de 2026. Artistas interessados podem se inscrever até 10 de abril no site ecoh.art.br.