Discussão Sobre o VII Plano Nacional de Pós-Graduação Aborda Futuro do Ensino Superior

A primeira reunião da comissão especial para acompanhar o VII Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG) focou nos desafios e diretrizes para o futuro da pós-graduação no Brasil. Organizado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), o encontro marcou o início das atividades de monitoramento e avaliação do plano.

Desafios da Pós-Graduação no Brasil

Um dos principais pontos discutidos foi a baixa representatividade de graduados na pós-graduação stricto sensu, com apenas 1% da população brasileira participando desse nível de ensino. Além disso, somente 0,2% dos brasileiros alcançaram o título de mestre ou doutor. A Capes desempenha um papel crucial nesse cenário, concedendo bolsas para 40% dos pós-graduandos e sendo responsável por 80% dos auxílios em mestrado e doutorado.

Participação e Contribuições

A professora Silvia Márcia Ferreira Meletti, da UEL, participou das discussões representando o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação. Ela destacou a importância de um acompanhamento eficaz das ações do plano para garantir um crescimento ordenado do sistema de pós-graduação.

Diretrizes e Objetivos do PNPG

O PNPG 2025-2029, aprovado pelo Conselho Superior da Capes, estabelece diretrizes para o Sistema Nacional de Pós-Graduação, abordando temas como assimetria regional, equidade, e integração com o setor produtivo. O plano visa também alinhar a formação de mestres e doutores com as atuais necessidades sociais e econômicas do país.

Asimetrias e Avaliação Multidimensional

No Paraná, os desafios nacionais são refletidos em um cenário de desigualdade nas notas dos programas de pós-graduação. O PNPG aborda essa questão através de uma avaliação que considera o impacto social, cultural e econômico dos programas, além de métricas quantitativas.

Equidade e Diversidade

O plano também destaca a importância de tornar a pós-graduação mais representativa da sociedade brasileira, com diretrizes específicas para equidade e diversidade.

Integração com a Educação Básica

A integração entre pós-graduação e educação básica é uma intenção do plano já posta em prática na UEL, onde programas desenvolvem ações de formação continuada de professores e parcerias com redes de ensino.

Fonte: https://operobal.uel.br