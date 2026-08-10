Fluminense vence Botafogo e se aproxima do G-8 no Brasileirão Feminino

O Fluminense conquistou uma vitória importante sobre o Botafogo por 2 a 1 na noite desta segunda-feira (10), em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino Série A1. O jogo aconteceu no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Com o resultado, o Fluminense chegou a 22 pontos, subiu para a décima posição e ficou a apenas dois pontos do Cruzeiro, que atualmente ocupa a última vaga do G-8, grupo que garante classificação para as quartas de final. Restam duas rodadas para o encerramento da primeira fase da competição.

O Botafogo, por sua vez, segue em situação complicada. Com apenas cinco pontos e nove derrotas consecutivas, a equipe permanece na lanterna do campeonato, ocupando a 18ª posição. O Vitória, primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem dois pontos a mais que o Botafogo.

O Fluminense abriu o placar logo no início do jogo, com Patrícia Sochor finalizando após cobrança de lateral de Raquel. O Botafogo empatou aos 21 minutos, quando Yasmin Cosmann marcou de cabeça após cruzamento de Ellen. O time tricolor manteve o domínio das ações ofensivas e, no segundo tempo, garantiu a vitória com gol de Raquel, que aproveitou cruzamento de Sochor.

Além deste confronto, a rodada contou com outras partidas importantes. O Bahia venceu o Atlético-MG por 3 a 0, enquanto Ferroviária e Palmeiras empataram sem gols. O Corinthians goleou o Santos por 4 a 1, o Internacional buscou empate com o Vitória em 2 a 2, o Mixto superou o Juventude por 1 a 0 e o São Paulo venceu o Red Bull Bragantino pelo mesmo placar.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br