Família busca cachorrinha perdida em Londrina

Uma família de Londrina está em busca de sua cachorrinha que desapareceu recentemente. O animal de estimação, que atende pelo nome de Lola, não é visto desde a manhã da última sexta-feira, 15 de outubro.

Detalhes do Desaparecimento

Lola, uma poodle de pequeno porte e pelagem branca, foi vista pela última vez no bairro Centro. A família relata que ela se afastou enquanto passeava no parque e não retornou. Desde então, eles têm feito buscas pela área e divulgado nas redes sociais.

Como Ajudar

Os donos de Lola pedem que qualquer pessoa que tenha informações sobre o paradeiro da cachorrinha entre em contato através do número de telefone disponibilizado nas redes sociais. Eles esperam que a comunidade local possa ajudar a trazer Lola de volta para casa.

Impacto Emocional

A perda de um animal de estimação pode ser uma experiência difícil e emocional para qualquer família. Os donos de Lola expressam sua ansiedade e esperança de encontrá-la em breve, contando com o apoio e solidariedade da comunidade de Londrina.

Fonte: https://taroba.com.br