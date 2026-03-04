MAC Paraná destaca mulheres em eventos culturais de março

O Museu de Arte Contemporânea do Paraná (MAC Paraná) realizará eventos em março focados na presença feminina no mundo das artes. As atividades são gratuitas e abertas ao público, oferecendo uma oportunidade de reflexão e aprendizado sobre a representação feminina nas artes.

Mediação 'Ver para Ser: Mulheres no Acervo do MAC Paraná'

A mediação 'Ver para Ser: Mulheres no Acervo do MAC Paraná' está agendada para o dia 18 de março, às 16h30. O evento contará com a participação do curador Marcelo Conrado, que apresentará obras e discutirá a importância das artistas representadas no acervo do museu.

Oficina 'Matrizes do Olhar: Impressões Femininas'

No dia 25 de março, das 14h às 16h, acontecerá a oficina 'Matrizes do Olhar: Impressões Femininas'. Esta atividade propõe explorar as percepções e interpretações femininas nas artes visuais. Os participantes terão a chance de interagir e aprender sobre as diferentes perspectivas que as mulheres trazem ao campo artístico.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br