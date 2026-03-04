spot_img
Homenagem a Militares Estaduais na Câmara Municipal de Curitiba

Polícia Militar
Cb. Adam Padilha

Na manhã desta quarta-feira (04), a Câmara Municipal de Curitiba realizou um evento para homenagear a atuação das mulheres nas forças de segurança pública. Autoridades e representantes de instituições de segurança marcaram presença, destacando a importância dessas profissionais no sistema de proteção social.

Presenças Ilustres

Entre os presentes estavam o Secretário de Segurança Pública do Paraná, coronel Hudson Leôncio Teixeira; o Subcomandante-Geral da Polícia Militar do Paraná, coronel Paulo Renato Aparecido Siloto; a Diretora-Geral da Polícia Penal do Paraná, Ananda Chalegre; e o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, coronel Antonio Geraldo Hiller Lino, além de outros integrantes das forças de segurança.

Projetos e Ações de Segurança

O coronel Hudson Leôncio Teixeira apresentou projetos focados na proteção e fortalecimento das políticas de segurança para mulheres. Ele destacou a importância de construir uma rede de proteção mais eficiente, com programas ampliados e melhor integração entre as forças de segurança.

Diálogo com Vereadores

Após a apresentação, o secretário respondeu a questionamentos dos vereadores, discutindo as ações em andamento e os avanços nas políticas de segurança para mulheres no Estado.

Reconhecimento aos Profissionais

No encerramento, policiais militares, civis, bombeiros e demais representantes foram homenageados, reconhecendo seu trabalho em prol da proteção das mulheres no Paraná.

Fonte: https://www.pmpr.pr.gov.br

9
