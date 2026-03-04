spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Lula Apela por Paz e Critica Corrida Armamentista na ONU

Politica
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva apelou, nesta quarta-feira (4), para que os líderes mundiais priorizem a paz e o combate à fome, ao invés de gastos com armamentos. Durante a 39ª Conferência Regional da FAO, Lula destacou a importância de redirecionar recursos financeiros para erradicar a fome mundial.

A Chamada de Lula aos Líderes Globais

Lula sublinhou que o montante de US$ 2,7 trilhões gastos em armamentos poderia ser utilizado para distribuir aproximadamente US$ 4.285 para cada uma das 630 milhões de pessoas que passam fome no mundo. Ele criticou a falta de bom senso dos governantes diante dessa realidade.

Crítica ao Conselho de Segurança da ONU

O presidente fez um apelo direto aos membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, enfatizando a necessidade de focar na fome global ao invés de fortalecer armamentos. Ele alertou sobre o risco crescente de conflitos e criticou a priorização de gastos militares.

Questão da Faixa de Gaza

Lula também criticou a criação do Conselho de Paz pelo governo de Donald Trump, voltado para a reconstrução da Faixa de Gaza. Ele questionou a eficácia de tal iniciativa após a destruição e mortes causadas na região.

Reflexões sobre a ONU

Ao concluir seu discurso, Lula elogiou o papel da FAO e expressou preocupação com o descrédito crescente da ONU. Ele questionou por que a organização não convocou uma conferência mundial para discutir os conflitos atuais e criticou a narrativa de poder militar em detrimento de soluções pacíficas.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

6
spot_img
Artigo anterior
Homenagem a Militares Estaduais na Câmara Municipal de Curitiba
Homenagem a Militares Estaduais na Câmara Municipal de Curitiba
Próximo artigo
Mulheres Negras São Maioria nas Vítimas de Feminicídio no Brasil
Mulheres Negras São Maioria nas Vítimas de Feminicídio no Brasil
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares