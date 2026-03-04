Lula Apela por Paz e Critica Corrida Armamentista na ONU

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva apelou, nesta quarta-feira (4), para que os líderes mundiais priorizem a paz e o combate à fome, ao invés de gastos com armamentos. Durante a 39ª Conferência Regional da FAO, Lula destacou a importância de redirecionar recursos financeiros para erradicar a fome mundial.

A Chamada de Lula aos Líderes Globais

Lula sublinhou que o montante de US$ 2,7 trilhões gastos em armamentos poderia ser utilizado para distribuir aproximadamente US$ 4.285 para cada uma das 630 milhões de pessoas que passam fome no mundo. Ele criticou a falta de bom senso dos governantes diante dessa realidade.

Crítica ao Conselho de Segurança da ONU

O presidente fez um apelo direto aos membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, enfatizando a necessidade de focar na fome global ao invés de fortalecer armamentos. Ele alertou sobre o risco crescente de conflitos e criticou a priorização de gastos militares.

Questão da Faixa de Gaza

Lula também criticou a criação do Conselho de Paz pelo governo de Donald Trump, voltado para a reconstrução da Faixa de Gaza. Ele questionou a eficácia de tal iniciativa após a destruição e mortes causadas na região.

Reflexões sobre a ONU

Ao concluir seu discurso, Lula elogiou o papel da FAO e expressou preocupação com o descrédito crescente da ONU. Ele questionou por que a organização não convocou uma conferência mundial para discutir os conflitos atuais e criticou a narrativa de poder militar em detrimento de soluções pacíficas.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br