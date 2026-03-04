spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Mulheres Negras São Maioria nas Vítimas de Feminicídio no Brasil

Destaques
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

Um estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) revela que mulheres negras são a maioria entre as vítimas de feminicídio no Brasil. De 2021 a 2024, 62,6% das vítimas eram negras, enquanto 36,8% eram brancas. Este levantamento destaca a vulnerabilidade das mulheres negras frente a esse tipo de violência.

Desigualdade Racial e Feminicídio

O aumento dos casos de feminicídio em São Paulo em 96% nos últimos quatro anos reforça a necessidade de entender o feminicídio como uma questão que transcende a violência de gênero, englobando também questões de desigualdade racial. Samira Bueno, diretora do FBSP, afirma que a sobrerrepresentação de mulheres negras entre as vítimas evidencia sua extrema vulnerabilidade.

Perfil das Vítimas e Agressões

O levantamento mostra que a violência letal contra mulheres ocorre principalmente em ambientes privados e é perpetuada por pessoas próximas. A maioria das vítimas tinha entre 30 e 49 anos, e os agressores eram, em 59,4% dos casos, companheiros atuais.

Dados sobre os Agressores

A quase totalidade dos feminicídios foi cometida por homens, destacando a ligação entre essa violência e padrões de masculinidade. A residência da vítima foi o local mais comum dos crimes, com 66,3% dos casos ocorrendo ali.

Impacto em Cidades Pequenas

Cidades pequenas, com até 100 mil habitantes, concentraram 50% dos feminicídios em 2024. A falta de infraestrutura adequada, como delegacias especializadas e casas abrigo, contribui para a vulnerabilidade das mulheres nessas localidades.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

6
spot_img
Artigo anterior
Lula Apela por Paz e Critica Corrida Armamentista na ONU
Lula Apela por Paz e Critica Corrida Armamentista na ONU
Próximo artigo
Suspeitos de Furto em Londrina São Capturados por Câmeras
Suspeitos de Furto em Londrina São Capturados por Câmeras
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares