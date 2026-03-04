Mulheres Negras São Maioria nas Vítimas de Feminicídio no Brasil

Um estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) revela que mulheres negras são a maioria entre as vítimas de feminicídio no Brasil. De 2021 a 2024, 62,6% das vítimas eram negras, enquanto 36,8% eram brancas. Este levantamento destaca a vulnerabilidade das mulheres negras frente a esse tipo de violência.

Desigualdade Racial e Feminicídio

O aumento dos casos de feminicídio em São Paulo em 96% nos últimos quatro anos reforça a necessidade de entender o feminicídio como uma questão que transcende a violência de gênero, englobando também questões de desigualdade racial. Samira Bueno, diretora do FBSP, afirma que a sobrerrepresentação de mulheres negras entre as vítimas evidencia sua extrema vulnerabilidade.

Perfil das Vítimas e Agressões

O levantamento mostra que a violência letal contra mulheres ocorre principalmente em ambientes privados e é perpetuada por pessoas próximas. A maioria das vítimas tinha entre 30 e 49 anos, e os agressores eram, em 59,4% dos casos, companheiros atuais.

Dados sobre os Agressores

A quase totalidade dos feminicídios foi cometida por homens, destacando a ligação entre essa violência e padrões de masculinidade. A residência da vítima foi o local mais comum dos crimes, com 66,3% dos casos ocorrendo ali.

Impacto em Cidades Pequenas

Cidades pequenas, com até 100 mil habitantes, concentraram 50% dos feminicídios em 2024. A falta de infraestrutura adequada, como delegacias especializadas e casas abrigo, contribui para a vulnerabilidade das mulheres nessas localidades.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br