Mommy Makeover! Combo de cirurgias plásticas mais buscado pelas mães no pós-parto ganha termo próprio devido à grande adesão

A gravidez e a maternidade são momentos únicos na vida de uma mulher e geram grandes alegrias e mudanças, seja na rotina, seja no corpo da nova mamãe. E tais mudanças, muitas vezes, deixam as mulheres insatisfeitas com o espelho! Por isso, é cada vez maior a procura pela cirurgia conhecida como mommy makeover ou “transformação da mamãe”, um conjunto de procedimentos planejados de maneira personalizada para atender mulheres que desejam restaurar ou harmonizar áreas do corpo que podem mudar após a gestação e a amamentação.

De acordo com cirurgiões plásticos da nossa região, entre os procedimentos mais associados estão : abdominoplastia, lipoaspiração e procedimentos nas mamas (mastopexia ou implante) — para reverter os efeitos da gravidez e amamentação, como flacidez, diástase e acúmulo de gordura nas mamas e no abdômen, sempre definidos de acordo com as necessidades individuais de cada paciente e após avaliação médica.

“O planejamento do mommy makeover é uma etapa essencial para a segurança e para a obtenção de resultados equilibrados. Ele envolve análise clínica detalhada, histórico de saúde, expectativas da paciente e o momento mais adequado para a realização das cirurgias. Essa organização permite alinhar objetivos estéticos com cuidados médicos, respeitando os limites do corpo e priorizando o bem-estar”, ressalta o médico cirurgião plástico Julian Gorini.

Ainda segundo Gorini, a importância desse planejamento está justamente na possibilidade de tratar diferentes queixas de forma integrada, evitando procedimentos desnecessários e reduzindo riscos. Além disso, o acompanhamento profissional adequado contribui para uma recuperação mais consciente e para resultados mais naturais, reforçando a importância de decisões bem-informadas.

E a médica cirurgiã plástica Anacelia Gorini, também especialista nesse tipo de procedimento e à frente da Clínica Gorini, explica que, do ponto de vista emocional, muitas mulheres relatam que o mommy makeover pode impacta de forma intensa a autoestima das mulheres que passam pelas intervenções. “Após um período em que o corpo passa por intensas transformações para gerar e nutrir uma nova vida, cuidar de si mesma pode representar um resgate da identidade, da confiança e da relação positiva com a própria imagem.”

A busca pelo mommy makeover tem crescido e se tornado cada vez mais acessível, especialmente entre mulheres que já concluíram a maternidade e desejam alinhar aparência física com a forma como se sentem internamente. Mudanças corporais persistentes, aliadas à rotina intensa da maternidade, fazem com que muitas enxerguem o procedimento como parte de um processo de autocuidado. “O mommy makeover não deve ser encarado como um padrão estético ou uma obrigação, mas como uma escolha individual. Informação de qualidade, expectativas realistas e acompanhamento médico são fatores fundamentais para que a decisão seja consciente, segura e alinhada à saúde física e emocional da mulher”, ressalta Anacelia.

E você mamãe, o que acha desse tipo de tendência?! Eu, como mãe recente, acredito que ter a possibilidade de estar bem com o espelho é maravilhoso, mas, claro, que todos devemos entender que os procedimentos conhecidos como mommy makeover, são de cunho estético e não uma necessidade ou obrigatoriedade por parte da mulher!

