segunda-feira, janeiro 26, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

Cambé
céu pouco nublado
29.4 ° C
29.4 °
29.4 °
48 %
2.6kmh
20 %
seg
30 °
ter
33 °
qua
32 °
qui
31 °
sex
28 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Atleta do Cambé Vôlei avança em seletiva da Seleção Paranaense

CambéDestaquesEsportes
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
Reprodução Instagram

Uma atleta do projeto Cambé Vôlei avançou para a segunda fase da seletiva da Seleção Paranaense de Vôlei após avaliação realizada no município de Cambé. A seletiva aconteceu no Ginásio Dona Rosa e reuniu jovens atletas em busca de uma vaga na equipe estadual.

A atleta Isadora Moraes participou da primeira etapa da seletiva, que contou com a presença de diversas jogadoras. Segundo relato da própria atleta, o processo foi desafiador devido ao número de participantes, mas o empenho durante os testes garantiu a classificação para a próxima fase.

Na etapa realizada em Cambé, quatro atletas do mesmo grupo de treinamento foram aprovadas. Isadora destacou-se entre as selecionadas e agora seguirá para a fase seguinte, que acontecerá na cidade de Guarapuava.

A próxima etapa da seletiva reunirá cerca de 30 atletas, incluindo jogadoras do Paraná e de outros estados que atuam em clubes espalhados pelo país. De acordo com o técnico Mazola, responsável pelo acompanhamento da atleta, esta fase possui um nível técnico mais elevado e tem como objetivo a formação do grupo final que disputará competições a partir do mês de março.

Ainda conforme o treinador, as atletas que avançarem nesta fase passam a integrar, de forma prática, o grupo de treinamentos da Seleção Paranaense. A convocação seguinte já representa a definição quase completa do elenco que participará de competições em nível nacional.

Sobre a preparação de Isadora Moraes, o técnico informou que, mesmo durante o período de férias, a atleta manteve uma rotina ativa, com atividades na academia e trabalhos técnicos no ginásio. O treinador destacou a dedicação da jogadora como um fator importante para o seu desenvolvimento esportivo.

O desempenho da atleta reforça os resultados positivos obtidos pelo projeto Cambé Vôlei, que tem contribuído para a formação de jovens talentos e para a projeção do município no cenário esportivo estadual e nacional. A iniciativa conta com o apoio da Secretaria de Esportes de Cambé, sob gestão da secretária Telma Gamba, além de treinadores e profissionais envolvidos no desenvolvimento das atletas.

94
spot_img
Artigo anterior
Prefeitura de Cambé entrega revitalização da Avenida Gabriel Freceiro de Miranda no Jardim Santo Amaro
Próximo artigo
Mommy Makeover! Combo de cirurgias plásticas mais buscado pelas mães no pós-parto ganha termo próprio devido à grande adesão
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br
Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress