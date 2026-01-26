Atleta do Cambé Vôlei avança em seletiva da Seleção Paranaense

Uma atleta do projeto Cambé Vôlei avançou para a segunda fase da seletiva da Seleção Paranaense de Vôlei após avaliação realizada no município de Cambé. A seletiva aconteceu no Ginásio Dona Rosa e reuniu jovens atletas em busca de uma vaga na equipe estadual.

A atleta Isadora Moraes participou da primeira etapa da seletiva, que contou com a presença de diversas jogadoras. Segundo relato da própria atleta, o processo foi desafiador devido ao número de participantes, mas o empenho durante os testes garantiu a classificação para a próxima fase.

Na etapa realizada em Cambé, quatro atletas do mesmo grupo de treinamento foram aprovadas. Isadora destacou-se entre as selecionadas e agora seguirá para a fase seguinte, que acontecerá na cidade de Guarapuava.

A próxima etapa da seletiva reunirá cerca de 30 atletas, incluindo jogadoras do Paraná e de outros estados que atuam em clubes espalhados pelo país. De acordo com o técnico Mazola, responsável pelo acompanhamento da atleta, esta fase possui um nível técnico mais elevado e tem como objetivo a formação do grupo final que disputará competições a partir do mês de março.

Ainda conforme o treinador, as atletas que avançarem nesta fase passam a integrar, de forma prática, o grupo de treinamentos da Seleção Paranaense. A convocação seguinte já representa a definição quase completa do elenco que participará de competições em nível nacional.

Sobre a preparação de Isadora Moraes, o técnico informou que, mesmo durante o período de férias, a atleta manteve uma rotina ativa, com atividades na academia e trabalhos técnicos no ginásio. O treinador destacou a dedicação da jogadora como um fator importante para o seu desenvolvimento esportivo.

O desempenho da atleta reforça os resultados positivos obtidos pelo projeto Cambé Vôlei, que tem contribuído para a formação de jovens talentos e para a projeção do município no cenário esportivo estadual e nacional. A iniciativa conta com o apoio da Secretaria de Esportes de Cambé, sob gestão da secretária Telma Gamba, além de treinadores e profissionais envolvidos no desenvolvimento das atletas.