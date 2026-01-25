Prefeitura de Cambé entrega revitalização da Avenida Gabriel Freceiro de Miranda no Jardim Santo Amaro

A Prefeitura de Cambé realizou, na manhã deste sábado, por volta das 10h30, a entrega simbólica da revitalização da Avenida Gabriel Freceiro de Miranda, localizada no Jardim Santo Amaro. A intervenção contempla melhorias estruturais e urbanísticas ao longo de aproximadamente 1.400 metros da via, com foco em mobilidade, segurança e padronização visual.

Durante o ato, o prefeito de Cambé, Conrado Scheller, destacou que o investimento em infraestrutura urbana vai além do aspecto estético. Segundo ele, a revitalização proporciona um ambiente mais agradável, mas também amplia a segurança, especialmente no período noturno, por meio de um projeto de iluminação reforçado. A proposta, conforme ressaltou, é incentivar o uso da avenida por famílias, pedestres e trabalhadores, promovendo a convivência e a ocupação do espaço público.

O prefeito explicou que a avenida recebeu um padrão único de urbanização, substituindo intervenções pontuais realizadas em gestões anteriores, que apresentavam diferentes modelos a cada trecho. A padronização, de acordo com Scheller, foi resultado de um trabalho técnico desenvolvido pela equipe da Secretaria de Planejamento (Seplan), visando organização visual, funcionalidade e valorização do entorno urbano.

Outro ponto abordado foi a utilização compartilhada do espaço revitalizado. O prefeito enfatizou que o trecho não deve ser interpretado como uma ciclovia exclusiva. Apesar da sinalização visual, o local foi planejado para o uso harmônico entre pedestres e ciclistas, principalmente trabalhadores que utilizam a via como ligação entre regiões da cidade. A orientação é para que todos compartilhem o espaço com respeito e atenção, garantindo segurança e fluidez.

Scheller também mencionou que a revitalização tem impacto positivo na economia local, ao favorecer o comércio da região, além de estimular a prática de atividades físicas por moradores, estudantes e idosos, inclusive no período noturno.

Durante a conversa, o prefeito adiantou que outras vias importantes do município também estão em fase de estudo para futuras revitalizações, como a Avenida José Afonso dos Santos. Segundo ele, o projeto para essa via exige soluções diferenciadas, devido às suas características estruturais, mas a intenção é promover melhorias semelhantes em embelezamento e funcionalidade.

Mesmo estando em seu segundo mandato e sem possibilidade de reeleição, Conrado Scheller afirmou que o cronograma de obras no município seguirá ativo. Entre as próximas ações previstas estão a licitação do Viaduto da Esperança, o início das obras do Instituto Federal do Paraná, além da construção de pontes que já estão em fase de licitação. O prefeito ressaltou que o planejamento financeiro e as parcerias com o Governo do Estado, deputados e a Câmara de Vereadores garantem a continuidade dos investimentos.

A entrega da revitalização da Avenida Gabriel Freceiro de Miranda marca mais uma etapa do programa de obras da Prefeitura de Cambé, reforçando o compromisso com infraestrutura urbana, mobilidade e qualidade de vida para a população.