Grave acidente na PR-445 deixa uma jovem morta e vários feridos entre Cambé e Londrina

Um grave acidente de trânsito registrado na madrugada deste domingo (25) deixou uma jovem de 19 anos morta e outras seis pessoas feridas na PR-445, no km 78, trecho que fica próximo à divisa entre Cambé e Londrina, no norte do Paraná.

De acordo com informações oficiais da Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), o sinistro foi classificado como complexo e ocorreu por volta das 3h50 da manhã.

🚗 Veículos envolvidos

O acidente envolveu dois veículos, além da suspeita de participação de um terceiro carro, que teria causado a colisão inicial e fugido do local.

▶️ Veículo 1 – GM Astra (placas de Apucarana)

No Astra estavam cinco ocupantes:

Condutor : homem, 19 anos – ferimentos leves, encaminhado à Santa Casa de Cambé

: homem, 19 anos – ferimentos leves, encaminhado à Passageira : mulher, 19 anos – óbito no local

: mulher, 19 anos – Passageiro : homem, 20 anos – ferimentos graves, encaminhado à Santa Casa de Cambé

: homem, 20 anos – ferimentos graves, encaminhado à Passageiro : homem, 19 anos – ferimentos leves, sem necessidade de atendimento hospitalar

: homem, 19 anos – ferimentos leves, sem necessidade de atendimento hospitalar Passageiro: homem, 20 anos – sem ferimentos

A jovem que morreu era namorada do condutor, conforme apurado no local. Equipes médicas chegaram a iniciar reanimação cardiopulmonar (RCP), mas o óbito foi constatado ainda na rodovia.

▶️ Veículo 2 – VW Golf (placas de Cambé)

No Golf estavam dois ocupantes:

Condutor : homem, 36 anos – ferimentos graves, encaminhado ao Hospital Evangélico de Londrina

: homem, 36 anos – ferimentos graves, encaminhado ao Passageiro: homem – ferimentos graves, levado ao Hospital da Zona Norte de Londrina

🛑 Dinâmica do acidente

Segundo a síntese da Polícia Rodoviária, os dois veículos seguiam no sentido Londrina → Cambé quando, ao atingir o km 78+500 metros, um terceiro veículo de pequeno porte, cor prata (possivelmente um Celta ou Corsa) teria fechado o Astra.

Com isso, o condutor perdeu o controle da direção, colidiu contra a mureta central e parou sobre a pista. Na sequência, o Astra foi atingido pelo Golf, que vinha logo atrás.

A Polícia Civil irá investigar se esse terceiro veículo realmente participou do acidente e quem seria o responsável pela colisão.

🚑 Atendimento e equipes no local

Atenderam a ocorrência:

CCR Rodovias

SAMU

SIATE / Corpo de Bombeiros de Cambé

Polícia Militar

Polícia Civil

Criminalística

IML de Londrina

O Sargento Bernardes, do Corpo de Bombeiros de Cambé, informou que a equipe atuou principalmente no transporte de uma das vítimas, com suspeita de fratura na região do quadril, encaminhada à Santa Casa de Cambé.

Os veículos foram recolhidos ao pátio do PPRv de Londrina.

⚠️ Investigação segue

A Polícia Civil segue com as investigações para esclarecer:

a real participação de um terceiro veículo

as causas exatas do acidente

eventuais responsabilidades criminais

🕊️ O Portal Cambé se solidariza com familiares e amigos da jovem que perdeu a vida.

Assim que novas informações forem confirmadas oficialmente, voltaremos com atualização.

