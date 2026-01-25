Grave acidente na PR-445 deixa uma jovem morta e vários feridos entre Cambé e Londrina

Um grave acidente de trânsito registrado na madrugada deste domingo (25) deixou uma jovem de 19 anos morta e outras seis pessoas feridas na PR-445, no km 78, trecho que fica próximo à divisa entre Cambé e Londrina, no norte do Paraná.
De acordo com informações oficiais da Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), o sinistro foi classificado como complexo e ocorreu por volta das 3h50 da manhã.
🚗 Veículos envolvidos
O acidente envolveu dois veículos, além da suspeita de participação de um terceiro carro, que teria causado a colisão inicial e fugido do local.
▶️ Veículo 1 – GM Astra (placas de Apucarana)
No Astra estavam cinco ocupantes:
- Condutor: homem, 19 anos – ferimentos leves, encaminhado à Santa Casa de Cambé
- Passageira: mulher, 19 anos – óbito no local
- Passageiro: homem, 20 anos – ferimentos graves, encaminhado à Santa Casa de Cambé
- Passageiro: homem, 19 anos – ferimentos leves, sem necessidade de atendimento hospitalar
- Passageiro: homem, 20 anos – sem ferimentos
A jovem que morreu era namorada do condutor, conforme apurado no local. Equipes médicas chegaram a iniciar reanimação cardiopulmonar (RCP), mas o óbito foi constatado ainda na rodovia.
▶️ Veículo 2 – VW Golf (placas de Cambé)
No Golf estavam dois ocupantes:
- Condutor: homem, 36 anos – ferimentos graves, encaminhado ao Hospital Evangélico de Londrina
- Passageiro: homem – ferimentos graves, levado ao Hospital da Zona Norte de Londrina
🛑 Dinâmica do acidente
Segundo a síntese da Polícia Rodoviária, os dois veículos seguiam no sentido Londrina → Cambé quando, ao atingir o km 78+500 metros, um terceiro veículo de pequeno porte, cor prata (possivelmente um Celta ou Corsa) teria fechado o Astra.
Com isso, o condutor perdeu o controle da direção, colidiu contra a mureta central e parou sobre a pista. Na sequência, o Astra foi atingido pelo Golf, que vinha logo atrás.
A Polícia Civil irá investigar se esse terceiro veículo realmente participou do acidente e quem seria o responsável pela colisão.
🚑 Atendimento e equipes no local
Atenderam a ocorrência:
- CCR Rodovias
- SAMU
- SIATE / Corpo de Bombeiros de Cambé
- Polícia Militar
- Polícia Civil
- Criminalística
- IML de Londrina
O Sargento Bernardes, do Corpo de Bombeiros de Cambé, informou que a equipe atuou principalmente no transporte de uma das vítimas, com suspeita de fratura na região do quadril, encaminhada à Santa Casa de Cambé.
Os veículos foram recolhidos ao pátio do PPRv de Londrina.
⚠️ Investigação segue
A Polícia Civil segue com as investigações para esclarecer:
- a real participação de um terceiro veículo
- as causas exatas do acidente
- eventuais responsabilidades criminais
🕊️ O Portal Cambé se solidariza com familiares e amigos da jovem que perdeu a vida.
Assim que novas informações forem confirmadas oficialmente, voltaremos com atualização.
📌 Portal Cambé
🩺 Oferecimento: Clínica de Podologia Cambé
🍦 Sorvete Americano Retro Ice – o sabor da infância