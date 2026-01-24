domingo, janeiro 25, 2026

Corpo é encontrado próximo à linha férrea do Cambé Quatro neste sábado

Um corpo ainda não identificado foi encontrado por volta da hora do almoço deste sábado (24/01) próximo à linha férrea do bairro Cambé Quatro, no município de Cambé, no norte do Paraná. O local fica nas proximidades da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro, o que ajudou na referência para moradores da região.

De acordo com as informações apuradas no local, não havia sinais aparentes de violência no corpo que indicassem, em um primeiro momento, a ocorrência de agressão física. A causa da morte, no entanto, ainda será determinada após exames periciais realizados pelo Instituto Médico-Legal (IML).

O corpo foi localizado após duas mulheres atravessarem a linha férrea e observarem algo incomum próximo ao local. Ao se aproximarem, elas perceberam que a pessoa não apresentava sinais de movimento ou respiração. Diante da situação, acionaram um familiar para verificar o ocorrido.

Wesley Mafra de Oliveira, que esteve entre as primeiras pessoas a chegar ao local, relatou que, ao confirmar que a vítima estava sem vida, acionou imediatamente as autoridades competentes para o atendimento da ocorrência.

A Polícia foi chamada e isolou a área até a chegada das equipes responsáveis pela perícia e remoção do corpo. Até o momento, a identidade da vítima não foi divulgada.

As autoridades aguardam o resultado da autópsia para esclarecer as circunstâncias da morte. Novas informações deverão ser divulgadas assim que houver a identificação oficial do corpo ou a confirmação da causa do óbito.

O Portal Cambé e o Portal Londrina seguem acompanhando o caso e trarão atualizações assim que novas informações forem confirmadas pelas autoridades.

