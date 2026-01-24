Receita Federal apreende veículo com medicamentos emagrecedores na BR-369 em Cambé

A Receita Federal apreendeu, nesta quinta-feira (22), um veículo carregado com medicamentos emagrecedores durante uma operação de combate ao contrabando e ao descaminho na BR-369, na região de Cambé, no norte do Paraná.

De acordo com as informações repassadas, o automóvel, que era ocupado por três pessoas, foi abordado por uma equipe da Receita Federal de Londrina e tinha como origem a região de fronteira. Durante a fiscalização inicial, os agentes localizaram diversos tipos de medicamentos escondidos em compartimentos do veículo, com predominância de produtos utilizados para emagrecimento.

Diante da constatação, o veículo e os ocupantes foram encaminhados ao pátio da Receita Federal para uma verificação mais detalhada. Até o momento, já foram encontradas cerca de 600 caixas de medicamentos emagrecedores, além de outros produtos, como anabolizantes. A quantidade total e a diversidade do material apreendido ainda estão sendo apuradas e deverão ser divulgadas após a conclusão da vistoria.

Conforme o procedimento adotado, tanto os medicamentos quanto o veículo serão apreendidos. Os ocupantes serão encaminhados à Polícia Federal, que ficará responsável pelos encaminhamentos legais do caso.

A ação reforça o compromisso da Receita Federal no enfrentamento ao contrabando, ao descaminho e à sonegação de impostos, com o objetivo de proteger a livre concorrência e os agentes econômicos que atuam de forma regular no país.