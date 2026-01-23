sexta-feira, janeiro 23, 2026

Polícia Civil deflagra operação contra suspeitos de homicídio em Cambé

DestaquesPolicialPlantão Policial Cambé
A Polícia Civil de Cambé deflagrou, na manhã desta sexta-feira, uma operação policial com o objetivo de cumprir ordens judiciais relacionadas a um homicídio ocorrido na noite de Natal no município. A ação conta com o apoio da Polícia Militar, da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc) e de equipes da própria Polícia Civil.

As viaturas saíram da Delegacia de Cambé logo após as 6h da manhã. Ao todo, estão sendo cumpridas oito ordens judiciais, sendo quatro mandados de prisão e quatro mandados de busca e apreensão. As diligências ocorrem em diferentes regiões da cidade, incluindo os jardins Riviera e Cristal, além do Conjunto Habitacional Antônio Euthymio Casaroto.

Durante o cumprimento dos mandados, em um dos alvos da operação, os policiais localizaram uma gaveta com compartimento secreto, que será analisada no decorrer das investigações.

A operação tem como foco a apuração do homicídio de Moisés Batista Gonçalves, de 31 anos, morto na noite de Natal em Cambé. Segundo as informações levantadas pela Polícia Civil, a vítima foi alvejada por diversos disparos de arma de fogo enquanto saía de uma chácara onde passava as festividades natalinas com familiares, nas proximidades do Conjunto Antônio Euthymio Casaroto.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontam para a atuação de mandantes e executores no crime. As ações desta sexta-feira visam identificar, localizar e prender os suspeitos envolvidos diretamente no homicídio.

Além das prisões realizadas em Cambé, há informações preliminares sobre prisões efetuadas também nos municípios de Arapongas e Cambira. No entanto, até o momento, a Polícia Civil ainda não divulgou um relatório completo com o balanço final da operação, uma vez que os trabalhos seguem em andamento.

O Portal Cambé acompanha a operação desde as primeiras horas da manhã e segue apurando novas informações junto às forças de segurança. Assim que houver a divulgação oficial dos resultados, o caso será atualizado com novos detalhes.

