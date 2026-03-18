Polícia Militar do Paraná apreende 82 quilos de maconha na BR-163

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) realizou uma significativa apreensão de drogas na BR-163, interceptando aproximadamente 82 quilos de maconha. A operação foi conduzida por equipes das Rondas Ostensivas Tático Móvel (ROTAM) do 19º Batalhão de Polícia Militar (19º BPM).

Detalhes da Operação

A ação teve início após o recebimento de informações do setor de inteligência do 19º BPM, que indicavam o uso de um Fiat Uno vermelho para o transporte de entorpecentes. Com base nessa informação, as equipes policiais foram mobilizadas para interceptar o veículo.

Perseguição e Abordagem

Ao tentar abordar o veículo suspeito, o condutor desobedeceu à ordem de parada, fugindo em alta velocidade pela BR-163 em direção a Cascavel. Durante a fuga, foram realizadas manobras perigosas, aumentando o risco para outros motoristas.

Desfecho da Ação

A perseguição terminou quando o suspeito abandonou o veículo em uma plantação de milho próxima à rodovia, fugindo a pé e não sendo capturado. Na vistoria do carro, foram encontrados cinco fardos de maconha, totalizando 82 quilos.

Encaminhamentos Legais

O veículo e a droga foram levados à delegacia para procedimentos legais. Esta ação resultou na retirada de uma quantidade significativa de drogas de circulação, além da apreensão do automóvel usado no transporte.