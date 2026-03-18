Corpo de Bombeiros Instrui Moradores de Apartamentos sobre Segurança em Incêndios

O Corpo de Bombeiros reforça a importância de atitudes preventivas para salvaguardar vidas em casos de incêndio. A corporação destaca que conhecer a estrutura do edifício e saber como proceder em situações de emergência pode ser crucial.

Importância do Conhecimento da Edificação

Os bombeiros enfatizam que moradores devem estar familiarizados com a planta do prédio, incluindo rotas de fuga e localização de extintores. Essa familiaridade pode ser determinante para uma evacuação segura e eficiente.

Atitudes Simples que Salvam Vidas

A corporação sugere que ações cotidianas, como manter portas corta-fogo desobstruídas e não utilizar elevadores durante incêndios, são essenciais para garantir a segurança de todos os residentes.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br