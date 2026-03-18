Importância da Doação de Sangue para Tratamentos de Transfusão Frequente

A doação de sangue desempenha um papel fundamental no tratamento de pacientes que necessitam de transfusões frequentes. No Paraná, o Centro de Hematologia e Hemoterapia (Hemepar), sob a gestão da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), está na linha de frente para garantir que essas necessidades sejam atendidas.

Atuação do Hemepar em Curitiba

Em Curitiba, o Hemepar atende atualmente 96 pacientes que precisam de transfusões constantes. Essa estrutura bem organizada permite que o tratamento hematológico seja realizado de forma eficiente, garantindo a saúde e o bem-estar dos pacientes.

Importância das Doações Regulares

As doações regulares são essenciais para manter os estoques de sangue em níveis adequados e, assim, suprir a demanda dos pacientes que dependem de transfusões. Sem essas doações, muitos tratamentos seriam comprometidos, afetando diretamente a vida de quem precisa.

Como Contribuir

Qualquer pessoa em boas condições de saúde pode contribuir com este importante ato de solidariedade. Para doar, basta procurar o centro de coleta mais próximo e seguir as orientações fornecidas pelos profissionais de saúde.