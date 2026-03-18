Rádio Nacional FM de Brasília Alcança Recorde de Audiência em 2026

A Rádio Nacional FM 96,1 MHz, uma emissora da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), iniciou o ano de 2026 com um marco histórico em audiência no Distrito Federal. De acordo com dados da Kantar IBOPE Media, a rádio registrou a maior participação de mercado desde o início das medições em 2010.

Crescimento Contínuo

Em fevereiro de 2026, a Rádio Nacional FM atingiu um 'share' de 2,27%, superando todos os anos anteriores. Em janeiro, o índice já havia sido recorde, com 2,19% de participação. Este resultado consolida um crescimento observado nos últimos anos, com a rádio batendo sucessivos recordes de audiência desde 2025.

Histórico de Audiência

Nos anos de 2023, 2024 e 2025, a Rádio Nacional FM apresentou algumas das melhores performances em 15 anos, com shares de 1,36%, 1,42% e 1,49%, respectivamente. No primeiro bimestre de 2026, a rádio alcançou uma média de 4.263 ouvintes por minuto em janeiro e 4.153 em fevereiro, números recordes desde 2020.

Programação e Conteúdos Valorizados

O sucesso da Rádio Nacional FM é atribuído à sua programação focada na música brasileira, conteúdos culturais de alta qualidade e transmissões especiais. Thiago Regotto, Gerente-Executivo de Rádios da EBC, destaca a força da programação da emissora e seu papel na promoção da cultura nacional.

Antonia Pellegrino, diretora de Conteúdo e Programação da EBC, reforça que o crescimento da audiência reflete o compromisso com uma programação musical diversa e de qualidade, que tem atraído um número crescente de ouvintes.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br