CPI do Crime Aprofunda Investigações sobre Fraudes do Banco Master

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado do Senado aprovou, na última quarta-feira (18), uma série de requerimentos que visam aprofundar as investigações sobre as fraudes financeiras associadas ao Banco Master. Dentre as medidas, destaca-se a solicitação de informações sobre os beneficiários finais dos fundos geridos pelo Master e a Reag Investimentos.

Requerimentos Aprovados

Os parlamentares aprovaram a convocação de Martha Graeff, ex-noiva de Daniel Vorcaro, que teria recebido um imóvel de valor expressivo do banqueiro, o que pode indicar ocultação de patrimônio. Além disso, foi aprovada a quebra de sigilos fiscal, bancário e telefônico de dirigentes e sócios da Prime Aviation, empresa associada a Vorcaro e acusada de transportar aliados políticos em voos particulares.

Requerimentos Rejeitados

Por outro lado, a comissão rejeitou pedidos de quebra de sigilo bancário e fiscal de figuras como o ex-ministro Paulo Guedes, que foi apontado como possível facilitador das fraudes via políticas de desregulação do mercado. Também foi negada a convocação de Valdemar da Costa Neto, presidente do Partido Liberal, para depor como testemunha.

Beneficiários Finais dos Fundos

O relator da CPI, senador Alessandro Vieira, apresentou um requerimento para identificar os beneficiários finais dos fundos de investimento geridos pelo Master e pela Reag Investimentos. O objetivo é desmantelar o esquema de lavagem de dinheiro, que utiliza múltiplas camadas de fundos para ocultar a origem ilícita do capital.