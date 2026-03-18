TV Paraná Turismo Transmite Rio Branco x Paraná Clube Neste Sábado

A TV Paraná Turismo vai transmitir ao vivo o confronto entre Rio Branco e Paraná Clube, válido pela quarta rodada da segunda divisão do Campeonato Paranaense. A partida acontecerá neste sábado, dia 22, às 15h30, diretamente do Estádio Gigante do Itiberê, localizado em Paranaguá, no litoral do estado.

Transmissão Semanal

A TV Paraná Turismo oferece cobertura exclusiva de um jogo por rodada do campeonato. As transmissões ocorrem sempre aos sábados, proporcionando aos torcedores a oportunidade de acompanhar as partidas de seus times favoritos.

Expectativa para o Jogo

O confronto entre Rio Branco e Paraná Clube promete ser emocionante, com ambas as equipes buscando a vitória para melhorar sua posição na tabela. Este jogo é aguardado com grande expectativa pelos torcedores e promete movimentar o fim de semana esportivo no estado.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br