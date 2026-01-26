segunda-feira, janeiro 26, 2026

Presidente Lula autoriza início da construção do novo campus do Instituto Federal em Cambé

CambéDestaques
Redação Portal Cambé
2 min.read
O novo campus do IFPR será construído na BR-369, sentido Rolândia, próximo ao Centro de Distribuição de um supermercado
O Governo Federal autorizou o início das obras para a construção de novos campi do Instituto Federal do Paraná (IFPR) no estado. O investimento total é de R$ 125 milhões, viabilizado por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), contemplando as unidades de Cambé, Maringá, Araucária, Cianorte e Toledo.

Em Cambé, o novo campus do Instituto Federal do Paraná contará com investimento superior a R$ 11 milhões e será construído em uma área de aproximadamente três mil metros quadrados, localizada às margens da BR-369. Os recursos serão destinados tanto à construção da estrutura física quanto à aquisição de equipamentos e mobiliário.

A obra ficará sob responsabilidade da empresa Lowe Construção Civil LTDA, vencedora do processo licitatório. Somente na construção do campus em Cambé, o aporte será de R$ 11.199.000.

Estrutura prevista para o novo campus

O projeto do campus do IFPR em Cambé prevê uma estrutura completa voltada ao ensino profissional e tecnológico. Entre os espaços planejados estão um bloco didático com salas de aula, laboratórios, salas de apoio e banheiros; além de um bloco administrativo com salas de aula, áreas administrativas, copa e instalações sanitárias.

Também estão previstos guarita de acesso, muro frontal, comunicação visual, calçamento interno e banheiros, além de um restaurante estudantil com refeitório, cozinha, depósitos, copa, vestiários, instalações sanitárias com acessibilidade para pessoas com deficiência (PCD), almoxarifado, despensa, depósito de resíduos e DML. O campus contará ainda com uma quadra esportiva coberta, com área total de 785 metros quadrados.

Educação como marco para o município

O prefeito de Cambé, Conrado Scheller, destacou que a implantação do campus representa um avanço significativo para a educação no município. Segundo ele, a iniciativa é resultado de um trabalho coletivo que já vem impactando positivamente a vida da população local.

O gestor relembrou que o município já conta com uma estrutura educacional administrada em parceria com o Instituto Federal, instalada no prédio do antigo Colégio Sesi, que foi transformado em Centro de Educação Profissional. O espaço passou por adaptações para oferecer cursos profissionalizantes em áreas como programação web, Libras, inglês, panificação, costura, maquiagem, entre outros.

Expansão da rede federal de ensino

Em março de 2024, o Governo Federal anunciou a criação de 100 novos campi do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia em todo o país. Desses, cinco foram destinados ao Paraná, incluindo a unidade de Cambé.

A implantação do campus no município contou com articulação da deputada federal Luísa Canziani junto ao Ministério da Educação, permitindo a ampliação da oferta de cursos técnicos e profissionalizantes e fortalecendo a formação de mão de obra qualificada na região.

Com a nova estrutura, a expectativa é ampliar o acesso ao ensino público, gratuito e de qualidade, contribuindo para o desenvolvimento educacional, social e econômico de Cambé e de municípios vizinhos.

153
