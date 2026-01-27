terça-feira, janeiro 27, 2026

Mulher é vítima de agressão durante ocorrência de violência doméstica no Ana Eliza II

DestaquesPolicialPolícia Militar
1 min.read

Uma ocorrência de violência doméstica contra uma mulher foi registrada na tarde do último sábado (25), no bairro Ana Eliza II. O atendimento foi realizado por equipes da Polícia Militar do Paraná, por meio do 2º Comando Regional da Polícia Militar e da 11ª Companhia Independente.

De acordo com as informações repassadas pela corporação, a Polícia Militar foi acionada por volta das 17h39 para atender a ocorrência em uma residência da região. No local, a vítima relatou ter sido agredida fisicamente pelo amásio, identificado pelas iniciais R. P. C. S., após um desentendimento.

No momento da chegada da equipe policial, o autor das agressões não se encontrava na residência. Diante da situação, foi solicitado apoio da equipe do SIATE, que realizou o atendimento pré-hospitalar à vítima.

Após o socorro, a mulher foi encaminhada a uma unidade de saúde para avaliação médica. Ela também recebeu orientações sobre os procedimentos legais, incluindo a possibilidade de representação criminal contra o agressor junto à Delegacia de Polícia.

A Polícia Militar reforça a importância da denúncia em casos de violência doméstica, destacando que situações como essa devem ser comunicadas o quanto antes para garantir a segurança da vítima e o encaminhamento adequado da ocorrência.

📞 Canais de denúncia e emergência

  • 🚓 Polícia Militar: 190
  • 🚒 Corpo de Bombeiros: 193
  • 🗣️ Disque-Denúncia: 181
