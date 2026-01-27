Mulher é vítima de agressão durante ocorrência de violência doméstica no Ana Eliza II

Uma ocorrência de violência doméstica contra uma mulher foi registrada na tarde do último sábado (25), no bairro Ana Eliza II. O atendimento foi realizado por equipes da Polícia Militar do Paraná, por meio do 2º Comando Regional da Polícia Militar e da 11ª Companhia Independente.

De acordo com as informações repassadas pela corporação, a Polícia Militar foi acionada por volta das 17h39 para atender a ocorrência em uma residência da região. No local, a vítima relatou ter sido agredida fisicamente pelo amásio, identificado pelas iniciais R. P. C. S., após um desentendimento.

No momento da chegada da equipe policial, o autor das agressões não se encontrava na residência. Diante da situação, foi solicitado apoio da equipe do SIATE, que realizou o atendimento pré-hospitalar à vítima.

Após o socorro, a mulher foi encaminhada a uma unidade de saúde para avaliação médica. Ela também recebeu orientações sobre os procedimentos legais, incluindo a possibilidade de representação criminal contra o agressor junto à Delegacia de Polícia.

A Polícia Militar reforça a importância da denúncia em casos de violência doméstica, destacando que situações como essa devem ser comunicadas o quanto antes para garantir a segurança da vítima e o encaminhamento adequado da ocorrência.

📞 Canais de denúncia e emergência

🚓 Polícia Militar: 190

🚒 Corpo de Bombeiros: 193

🗣️ Disque-Denúncia: 181