64ºExpoLondrina tem abertura com shows de Leonardo e Natanzinho Lima

De 10 a 19 de abril, acontece a ExpoLondrina 2026.Celebrando 64 anos de história, o evento anuncia os cantores Leonardo e Natanzinho Lima como os primeiros nomes do line-up dessa edição.

Ícone do sertanejo raíz e dono de grandes sucessos, Leonardo retorna ao palco da ExpoLondrina com um repertório de sucessos que atravessam gerações. Clássicos como “Pense Em Mim”, “Boate Azul”, “Dia de Rodeio”, “Um Sonhador”, “Entre Tapas e Beijos”, “Talismã” e “Temporal de Amor”, fazem parte dos shows descontraídos e animados que consagraram o artista como um dos nomes mais populares da música brasileira. “Eu tenho um carinho gigantesco por Londrina e pra mim, é uma alegria enorme rodar esse brasilzão há tantos anos. ExpoLondrina cresceu demais, estou ansioso para subir nesse palco e com certeza, faremos um show especial com as músicas do meu projeto ‘Uma história sem fim’, comemorando 40 anos de estrada!”, ressalta Leonardo.

Já Natanzinho Lima, um dos principais representantes do estilo “brega contemporâneo”, sobe ao palco da ExpoLondrina pela primeira vez. Conhecido por seu estilo envolvente e hits que dominam playlists e redes sociais, o cantor leva ao público sucessos como “Mentira Estampada”, “Pilantra e Meio”, “Uma e Quinze da Manhã” e “Me Apaixonei Nessa Morena”. “Estar na ExpoLondrina pela primeira vez é algo muito especial para mim. Sempre ouvi falar da grandiosidade desse evento e poder viver isso agora, sentindo o carinho do público de perto, é uma expectativa enorme. Nunca toquei em Londrina e estou muito ansioso para cantar pela primeira vez tanto na cidade quanto nesse palco gigante. Podem ter certeza de que vai ser uma noite no 12, com gás total”, afirma Natanzinho.



“A abertura da Expo mostra o quanto a Londrina é especial. Teremos o sertanejo raíz muito bem representado, com Leonardo, e o que tem de mais novo na música, com o fenômeno Natanzinho Lima. Vai ser incrível”, comenta Gui Marconi, vice-presidente da Diverti, empresa do Grupo DVT responsável pela ExpoLondrina e pelo Circuito Sertanejo.

A ExpoLondrina 2026 acontece no Parque de Exposições Governador Ney Braga e, além dos shows, recebe as provas de montaria em touros. O evento será dividido em cinco setores: Arena, Camarote Brahma, Camarote Corporativo, Camarote Ballantine’s Super Bull e Camarote Ballantine’s Open Super Bull.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site da Total Acesso.





Serviço – ExpoLondrina 2026

Data: 10 a 19 de abril

Endereço: Parque Governador Ney Braga – Londrina (PR)

Ingressos: Total Acesso



Sobre a ExpoLondrina

Celebrando 64 anos em 2026, a ExpoLondrina faz parte do Circuito Sertanejo e é organizada pela Diverti, junto à Sociedade Rural do Paraná. O evento reúne grandes nomes da música brasileira na cidade de Londrina (PR) em sete dias de festa, e, além de shows inesquecíveis, traz a grande final nacional de Rodeio em Touros.

Sobre o Circuito Sertanejo

O Circuito Sertanejo é a maior plataforma de shows do Brasil e reúne os seis principais eventos de música sertaneja do país: Expo Londrina, Ribeirão Rodeo Music, Pedro Leopoldo Rodeio Show, Festa do Peão de Boiadeiro Barretos, Jaguariúna Rodeo Festival e Caldas Country Festival. A iniciativa é fruto das parcerias entre Together – unidade de negócios da Ambev, que atua como facilitadora no mercado de grandes eventos, conectando pessoas, soluções e serviços – e a Diverti – empresa do Grupo DVT – com organizadores de cada uma das etapas do Circuito.

