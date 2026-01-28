Homem morre após ser esfaqueado no centro de Cambé na noite de terça-feira (27)

Um homem morreu após ser atingido por diversos golpes de faca na noite desta terça-feira (27), no centro da cidade de Cambé, no norte do Paraná. O crime aconteceu na Rua Pará, quase em frente à Praça e Quadra São Paulo, local conhecido por ser utilizado por jovens para a prática de basquete.

De acordo com as informações apuradas no local, a vítima foi identificada apenas pelo apelido de “Marquinhos”, morador da região do Vista Bela. Segundo relatos, ele teria ido até o endereço para cobrar uma dívida no valor de R$ 50. Durante a situação, houve um desentendimento e o homem acabou sendo atacado com vários golpes de faca.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Cambé foram acionadas e encontraram a vítima em estado gravíssimo. O subtenente De Paula informou que, ao chegarem ao local, a equipe tentou realizar a remoção imediata para a Santa Casa de Cambé, porém o homem entrou em parada cardiorrespiratória antes do deslocamento.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, foram realizados procedimentos de reanimação cardiopulmonar por aproximadamente uma hora e sete minutos, com suporte básico e, posteriormente, avançado, após a chegada do médico do Samu. Apesar dos esforços, a vítima não resistiu aos ferimentos.

Os socorristas relataram que o homem apresentava um ferimento grave na região do abdômen, com evisceração, além de lesões no pescoço, crânio e múltiplas perfurações pelo corpo. A suspeita inicial é de que a arma utilizada tenha sido uma faca de cozinha, de uso doméstico.

Durante o atendimento, os bombeiros também orientaram familiares e pessoas que acompanhavam a ocorrência, especialmente pais, para que evitassem a presença de crianças no local, devido à grande quantidade de sangue e à cena considerada inadequada para menores.

A Polícia Militar foi acionada após uma ligação para o telefone 190, que informava uma situação de vias de fato envolvendo várias pessoas e possíveis golpes de faca. No local, a equipe policial realizou o isolamento da área e iniciou diligências para apurar os fatos.

Segundo a Polícia Militar, um adolescente de 16 anos foi apreendido e apontado como autor das facadas. Ele teria relatado aos policiais que a vítima invadiu sua residência e ameaçou familiares por causa da dívida. Em sua versão, afirmou ter se defendido utilizando uma faca. No entanto, informações preliminares e relatos de testemunhas indicam que o crime pode ter envolvido um grupo de quatro a cinco pessoas, possivelmente familiares que estavam na casa.

O caso segue sob investigação para esclarecer a dinâmica dos fatos e a participação de outras pessoas no homicídio ocorrido no centro de Cambé.