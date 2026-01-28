Atropelamento na BR-369 em Cambé deixa trabalhador de 52 anos morto

Um atropelamento com vítima fatal foi registrado na noite desta terça-feira, dia 27, na BR-369, no trecho que liga Cambé a Rolândia, no norte do Paraná. O acidente ocorreu por volta das 23h15, aproximadamente cem metros após o viaduto Madre Leônia Milito, entre os acessos à Avenida Roberto Conceição e à Avenida da Esperança.

De acordo com informações apuradas no local, a vítima foi identificada como Carlos Aparecido Montanini, de 52 anos. Ele estava retornando do trabalho no momento do acidente e não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito ainda no local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e compareceu rapidamente à ocorrência. Segundo o subtenente De Paula, ao chegarem ao local, a equipe constatou que o homem já estava sem sinais vitais, apresentando diversas lesões e traumatismo craniano severo. Um médico que passava pela rodovia também prestou apoio à equipe, mas não havia mais possibilidade de socorro, sendo necessário apenas o isolamento e a preservação da cena.

Ainda conforme o relato do subtenente, a motorista do veículo envolvido no atropelamento não sofreu ferimentos. Ela permaneceu no local durante todo o atendimento, sinalizou a via com o triângulo do próprio veículo e acionou imediatamente o socorro. A condutora optou por não receber atendimento médico e aguardou a chegada das autoridades policiais para os procedimentos necessários.

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e compareceu ao local para dar sequência às providências legais. O trecho da rodovia é conhecido pelo tráfego intenso e alta velocidade, o que torna as ocorrências nesse ponto ainda mais graves.

Durante o atendimento, os bombeiros destacaram os riscos de trafegar de bicicleta em rodovias, especialmente no período noturno. A orientação é que ciclistas utilizem equipamentos de segurança, como capacete e iluminação adequada. No caso da vítima, não foi localizado capacete no local do acidente, o que pode ter contribuído para a gravidade dos ferimentos.

Funcionários da empresa onde Carlos Aparecido Montanini trabalhava também estiveram no local e reconheceram a vítima. Segundo informações repassadas, ele era funcionário da empresa Pado, em Cambé.

O caso segue sob apuração das autoridades competentes.