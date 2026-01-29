quinta-feira, janeiro 29, 2026

Tudo
PM apreende caminhão roubado e 73 placas clonadas em operação em Cambé

PolicialPolícia MilitarDestaques
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read

A Polícia Militar do Paraná, por meio do 2º Comando Regional da Polícia Militar (2º CRPM) e da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (11ª CIPM), realizou uma operação que resultou na recuperação de um caminhão roubado e na apreensão de dezenas de placas clonadas em Cambé, no norte do Paraná.

A ação ocorreu na tarde de terça-feira (28), por volta das 16h, na Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, no Jardim Água da Esperança, após informações apontarem a existência de locais utilizados para o armazenamento de veículos de origem ilícita.

De acordo com a Polícia Militar, equipes da Agência Local de Inteligência (ALI) da 11ª CIPM passaram a monitorar dois barracões localizados na região do Jardim das Flores. Durante o acompanhamento, um veículo em atitude suspeita foi identificado, o que levou a equipe da Rádio Patrulha Auto (RPA) a realizar a abordagem de um homem identificado pelas iniciais J. C..

Na verificação inicial, os policiais localizaram um caminhão com alerta de furto/roubo registrado na cidade de Blumenau, em Santa Catarina. Em continuidade à operação, outro barracão foi vistoriado, onde foram encontrados outros 14 veículos e uma motocicleta com restrições administrativas, além de placas veiculares clonadas.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão. Conforme orientação do delegado de plantão, o caminhão roubado e as placas clonadas foram apreendidos para os procedimentos legais cabíveis.

A ocorrência foi enquadrada como receptação, com veículo recuperado, e todo o material foi encaminhado para as autoridades competentes para investigação e continuidade das providências.

✅ Resultado da ocorrência

  • 01 homem preso
  • 73 placas veiculares apreendidas
  • 03 celulares apreendidos
  • 02 equipamentos Starlink apreendidos
  • 01 caminhão recuperado
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br
Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

