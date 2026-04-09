Fux afirma que corrupção não se limita ao Rio de Janeiro

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), declarou recentemente que os escândalos de corrupção no Brasil não estão restritos ao estado do Rio de Janeiro. A afirmação foi feita durante uma sessão na qual o STF discute a forma de realização das eleições para um mandato-tampão de governador no estado.

Posição do Ministro Fux

Fux, originário do Rio de Janeiro, destacou que a corrupção política não pode ser generalizada. Ele elogiou políticos que representam o estado na Câmara dos Deputados, afirmando que, caso enfrentem problemas, não estarão sozinhos, mas acompanhados de altas autoridades.

Reação a Comentários

O ministro também respondeu a comentários feitos por colegas do STF, mencionando que escândalos não são exclusivos do Rio. Ele citou casos de corrupção julgados em outras operações como o mensalão e a Lava Jato.

Interrupção do Julgamento

O julgamento sobre o mandato-tampão foi suspenso após o pedido de vista do ministro Flávio Dino. Dino destacou que vários políticos foram presos por corrupção em diferentes estados, questionando a singularidade da situação no Rio.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br