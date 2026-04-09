Fiocruz emite alerta para aumento de casos de síndrome respiratória

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) emitiu um alerta devido ao aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) no Brasil. O boletim Infogripe indica que 18 estados e o Distrito Federal encontram-se em situação de alerta, risco ou alto risco. Destes, 13 locais apresentam tendência de aumento nos casos nas próximas semanas.

Estados em Alerta

Os estados do Acre, Tocantins, Bahia e Pernambuco também estão em risco, conforme registros recentes, e podem enfrentar um cenário agravado. Mato Grosso e Maranhão apresentam uma situação especialmente preocupante.

Tendências e Previsões

Apesar do alerta, a tendência nacional é de estabilidade a longo prazo. Pesquisadores já notam interrupção no crescimento dos casos e até mesmo reduções em algumas regiões. Influenza A e rinovírus são responsáveis por mais de 70% dos casos diagnosticados nas semanas recentes.

Vacinação como Prevenção

As vacinas disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS) podem prevenir infecções como Influenza A, Influenza B e Covid-19, que são as principais causadoras de SRAG. A campanha de vacinação contra a Influenza está em curso em todo o Brasil, com foco em grupos prioritários como crianças, idosos e gestantes.

Importância da Vacinação

A pesquisadora Tatiana Portella destaca que a vacinação é essencial para prevenir casos graves e óbitos. Ela recomenda que pessoas em grupos de risco e profissionais de saúde se vacinem o quanto antes. Além disso, pessoas com sintomas de gripe devem permanecer em isolamento ou usar máscara ao sair.

Dados Recentes

Em 2023, foram reportados 31.768 casos de SRAG no Brasil, com cerca de 13 mil testes positivos para vírus respiratórios. Destes, 42,9% são rinovírus, 24,5% influenza A, 15,3% vírus sincicial respiratório, 11,1% covid-19 e 1,5% influenza B. O país também registrou 1.621 mortes relacionadas à SRAG, com a covid-19 destacando-se como causa em 33,5% dos casos.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br