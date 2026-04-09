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Congresso Avalia Veto de Lula ao PL da Dosimetria em 30 de Abril

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 9 de abril de 2026 18:39

Sumário

O Congresso Nacional está se preparando para uma votação crucial no dia 30 de abril, quando o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Projeto de Lei da Dosimetria será analisado. O anúncio foi feito pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que comunicou a convocação da sessão por meio de nota oficial.

Detalhes sobre o Projeto de Lei da Dosimetria

O PL 2162/2023, vetado integralmente por Lula em janeiro, propõe mudanças significativas no cálculo de penas para crimes de tentativa contra o Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Caso praticados no mesmo contexto, a proposta prevê a aplicação da pena mais severa, em vez de acumular as penas.

Motivações do Veto Presidencial

Durante o veto, Lula justificou que os condenados pelos atos antidemocráticos tiveram direito a um julgamento transparente e imparcial. O presidente destacou que as condenações foram baseadas em provas sólidas e não em convicções infundadas.

Impacto Potencial do Projeto

Além de afetar casos de grande repercussão, como o dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, a proposta também poderia reduzir o tempo de progressão de pena para alguns criminosos comuns. Especialistas discutem o impacto que tais mudanças poderiam ter sobre o sistema penal.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

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