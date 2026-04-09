João Fonseca Avança para Quartas de Final no Masters de Monte Carlo

O tenista brasileiro João Fonseca está se destacando no Masters 1000 de Monte Carlo. Com apenas 19 anos, o carioca venceu o italiano Matteo Berrettini na última quinta-feira (9) por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, garantindo sua vaga nas quartas de final do torneio.

Desempenho Notável

Esta é a primeira vez que João Fonseca alcança as quartas de final em um torneio Masters 1000, um marco significativo em sua carreira. A vitória sobre Berrettini segue uma série de desempenhos impressionantes, incluindo triunfos anteriores sobre Gabriel Diallo e Arthur Rinderknech.

Próximo Desafio

Na próxima fase, Fonseca enfrentará o alemão Alexander Zverev, atual número três do mundo. Este confronto será um verdadeiro teste para o jovem tenista brasileiro, que busca continuar sua trajetória vitoriosa.

Caminhada no Torneio

João Fonseca iniciou sua participação no torneio na segunda-feira (6), derrotando o canadense Gabriel Diallo por 2 sets a 0. Seguiu com uma vitória sobre o francês Arthur Rinderknech por 2 sets a 1, mostrando consistência e determinação em suas partidas.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br