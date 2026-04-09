Mudanças no Trânsito Durante a Expo Londrina 2026

Em função da 64ª Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina, haverá ajustes no trânsito ao redor do Parque Ney Braga, na zona oeste, durante o evento. A Expo Londrina 2026 ocorrerá de 10 a 19 de abril, com a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) e forças de segurança coordenando a operação.

Alterações no Trânsito

Durante os dez dias da feira, a Avenida Tiradentes terá sua velocidade reduzida para 40 km/h, próximo ao Parque Ney Braga, em ambos os sentidos. A CMTU, em conjunto com a Guarda Municipal, estará monitorando o tráfego para garantir segurança e fluidez.

Rotas de Acesso ao Parque Ney Braga

Visitantes vindos do centro de Londrina devem acessar o parque pela Avenida Tiradentes, seguindo pela Rua Esperanto até a Rua Deputado Ardinal Ribas. Caso o estacionamento principal esteja lotado, o fluxo será redirecionado para estacionamentos secundários.

Acesso via Cambé e PR-445

Veículos de Cambé devem acessar pela BR-369, enquanto aqueles pela PR-445 devem seguir pela marginal até a Rua Londrina. Em horários de pico, as rotas podem ser ajustadas conforme orientação dos agentes de trânsito.

Transporte Coletivo

Uma linha exclusiva e gratuita de ônibus, a '360-Exposição', conectará o Terminal Urbano Central ao Parque Ney Braga durante o evento, com gratuidade nos dias 13 a 15 de abril. As linhas regulares 309 e 901 continuarão operando, podendo receber reforços se necessário.

Fonte: https://blog.londrina.pr.gov.br