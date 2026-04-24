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Palmeiras vence Jacuipense e fica perto das oitavas da Copa do Brasil

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 24 de abril de 2026 1:36

O Palmeiras deu um passo importante rumo à classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil ao vencer o Jacuipense por 3 a 0, na noite desta quinta-feira (23), no Allianz Parque, em São Paulo.

O time paulista abriu o placar logo aos nove minutos do primeiro tempo, com Ramón Sosa convertendo um pênalti. Aos 36 minutos, o Jacuipense ficou com um jogador a menos após a expulsão do zagueiro JP Talisca, o que facilitou as ações do Verdão.

O segundo gol veio aos 53 minutos, quando Felipe Anderson ampliou a vantagem. Na volta do intervalo, o Palmeiras continuou pressionando e marcou o terceiro gol, novamente com Ramón Sosa em cobrança de pênalti, aos nove minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o Palmeiras pode até perder por dois gols de diferença no jogo de volta, que será realizado no Estádio do Café, em Londrina, no dia 13 de maio, às 21h30.

Além desse confronto, outros jogos movimentaram a rodada: Operário-PR empatou sem gols com o Fluminense, Atlético-MG venceu o Ceará por 2 a 1, e Athletico-PR ficou no 0 a 0 com o Atlético-GO.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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