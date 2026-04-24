Operação Omnis mobiliza mais de 900 policiais militares em todo o Paraná

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) deu início, nesta quinta-feira (23), a uma nova etapa da Operação Omnis, promovendo ações simultâneas em diversas regiões do estado. A operação conta com a participação de mais de 900 policiais militares e cerca de 350 viaturas, distribuídas entre quatro Comandos Regionais e 28 batalhões.

As atividades abrangem as regiões Noroeste, Oeste, Sudoeste e Leste, incluindo a Região Metropolitana de Curitiba, com reforço no patrulhamento tanto em áreas urbanas quanto rurais. O planejamento das ações é realizado a partir de análises criminais e dados de inteligência, priorizando locais com maior incidência de ocorrências e fluxo de pessoas.

Durante a operação, as equipes realizam abordagens a pessoas e veículos, bloqueios policiais, fiscalização de trânsito urbano e rodoviário, além de intensificar o patrulhamento em áreas rurais e ambientais. Também são instalados pontos-base e realizadas ações específicas em estabelecimentos comerciais.

Segundo o subcomandante-geral da PMPR, coronel Paulo Renato Aparecido Siloto, a estratégia busca potencializar o uso do efetivo policial, ampliando a prevenção e a resposta rápida em situações de flagrante. Ele destaca que a Operação Omnis representa uma atuação integrada, baseada em inteligência e planejamento, com o objetivo de aumentar a eficiência no combate à criminalidade e fortalecer a sensação de segurança da população.

A operação conta ainda com o apoio de unidades especializadas, como tropas de Choque, equipes da Rotam, além do Comando de Missões Especiais, Comando de Policiamento Especializado e do Comando de Aviação, que utiliza aeronaves para dar suporte às equipes em solo.

A Operação Omnis faz parte das ações contínuas da Polícia Militar do Paraná para a redução dos índices de criminalidade e a manutenção da ordem pública em todo o estado.

Fonte: www.pmpr.pr.gov.br