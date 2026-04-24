Suspiria, clássico do terror, é exibido em versão restaurada no Cine Teatro Ouro Verde

O Cine Teatro Ouro Verde, em Londrina, recebe a exibição do filme “Suspiria”, dirigido pelo renomado cineasta italiano Dario Argento. Considerado um marco do gênero terror, o longa retorna às telas em uma versão restaurada em 4K, celebrando os 50 anos de seu lançamento original em 1977.

As sessões acontecem nos dias 27, 28 e 29 de abril, às 16h e 19h30, com ingressos a R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada). Na segunda-feira, todos pagam meia. A bilheteria abre 30 minutos antes de cada exibição. Estudantes, professores, idosos, doadores regulares de sangue e servidores públicos têm direito ao benefício da meia-entrada.

O filme conta a história de Suzy Banner, uma jovem americana que viaja para a Alemanha para estudar em uma prestigiada academia de dança. Logo após sua chegada, eventos misteriosos e assassinatos brutais começam a ocorrer, levando Suzy a suspeitar que a escola esconde segredos sombrios. O elenco conta com Jessica Harper, Alida Valli, Stefania Casini, Flavio Bucci, Joan Bennett e Miguel Bosé.

“Suspiria” é reconhecido pela crítica internacional, mantendo 94% de aprovação no site Rotten Tomatoes, e é descrito como um filme de terror sofisticado e impactante. A versão restaurada exibida em Londrina passou por um processo minucioso de recuperação de imagem e som, preservando as características originais da obra.

Dario Argento, diretor do filme, é referência no gênero giallo, que mistura suspense, crime e uma estética visual marcante. Ao longo das décadas de 1960 e 1970, Argento consolidou seu estilo com filmes que transformaram o terror em uma experiência sensorial única.

O Cine Teatro Ouro Verde está localizado na Rua Maranhão, 85, no centro de Londrina. A programação integra as atividades da Casa de Cultura da UEL e oferece ao público a oportunidade de assistir a um dos grandes clássicos do cinema de terror em alta qualidade.

Fonte: operobal.uel.br