UBSs Oferecem Atendimento Noturno para Mulheres Esta Semana

Nesta semana, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) estão ampliando seus horários de atendimento para oferecer suporte noturno exclusivo às mulheres. Esta iniciativa tem como objetivo melhorar o acesso das mulheres aos serviços de saúde, permitindo que aquelas com horários diurnos ocupados possam receber atendimento médico adequado.

Horários de Funcionamento Estendidos

As UBSs participantes deste programa especial estarão operando em horários estendidos durante a semana. As mulheres poderão agendar consultas para o período noturno, garantindo maior flexibilidade e conveniência para aquelas que trabalham ou têm outras responsabilidades durante o dia.

Importância do Atendimento Exclusivo

O atendimento noturno exclusivo para mulheres busca atender demandas específicas de saúde feminina, proporcionando um ambiente mais acolhedor e especializado. Essa abordagem visa não apenas aumentar a acessibilidade aos serviços de saúde, mas também promover um cuidado mais personalizado.

Como Agendar uma Consulta

Para agendar uma consulta, as mulheres interessadas devem entrar em contato diretamente com a UBS de sua preferência. As unidades disponibilizam diferentes canais, como telefone e plataformas online, para facilitar o agendamento e esclarecer dúvidas.

Fonte: https://taroba.com.br