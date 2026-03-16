Mutirão da Febraban para Renegociação de Dívidas Termina em 31 de Março

Os consumidores que têm dívidas com bancos e instituições financeiras têm até o dia 31 de março para participar do Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira, promovido pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Este evento oferece condições especiais para a renegociação de débitos.

Oportunidades de Renegociação

Durante o mutirão, os consumidores podem acessar vantagens como alongamento de prazos, redução de taxas de juros, alteração nas condições de pagamento ou migração para modalidades de crédito mais acessíveis.

Modalidades Incluídas

O mutirão abrange negociações de dívidas de cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado e outras formas de empréstimos em atraso. No entanto, dívidas com garantia de bens, como veículos e imóveis, não são elegíveis.

Como Participar

A negociação pode ser realizada diretamente nos canais oficiais das instituições credoras ou através do portal Consumidor.Gov, utilizando uma conta Gov.br prata ou ouro. A Febraban disponibiliza um passo a passo detalhado para auxiliar os consumidores no processo de negociação.

Consulta de Dívidas

Os consumidores podem acessar o Registrato, sistema do Banco Central, para obter um relatório de suas dívidas com instituições financeiras. Isso ajuda a identificar quais débitos podem ser renegociados durante o mutirão.

Importância do Mutirão

Segundo Amaury Oliva, diretor executivo de Cidadania Financeira da Febraban, o mutirão é uma oportunidade para reduzir a inadimplência e fortalecer a economia ao reintegrar consumidores ao mercado de forma sustentável, promovendo o diálogo e a transparência entre instituições financeiras e clientes.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br