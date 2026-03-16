Reconstrução do Telhado do PAM em Rio Bonito do Iguaçu e Novos Recursos para o SUS

O Posto de Atendimento Médico (PAM) de Rio Bonito do Iguaçu, que teve seu telhado danificado por um tornado quando estava quase concluído, passou por uma reconstrução bem-sucedida. A unidade estava cerca de 90% finalizada no momento do incidente, e tanto o telhado quanto o forro foram afetados pela tempestade.

Avanços na Infraestrutura

Com as obras de reconstrução já concluídas, o PAM aguarda agora os ajustes finais para ser completamente entregue à população. A instalação do sistema de ar-condicionado é um dos últimos passos necessários para finalizar a obra. Esse avanço na infraestrutura é crucial para garantir o atendimento adequado aos moradores da região.

Apoio do Governo Estadual

A Secretaria de Estado da Saúde liberou os aditivos necessários para a continuidade dos trabalhos, garantindo que a unidade possa ser finalizada sem mais interrupções. Essa medida assegura que os recursos necessários estejam disponíveis para a melhoria dos serviços de saúde oferecidos pelo SUS na localidade.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br