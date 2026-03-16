Redução de Impostos no Paraná Pode Criar 1 Milhão de Empregos até 2035

O Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) projeta que a redução da carga tributária no estado do Paraná pode resultar na criação de mais de 1 milhão de empregos até o ano de 2035. Essa iniciativa está alinhada com estratégias de incentivo ao crescimento econômico.

Impacto Econômico

Além da criação de empregos, a previsão é que haja um incremento significativo na massa salarial, estimado em R$ 119,56 bilhões até 2035. Este aumento pode fortalecer o poder de compra da população e estimular o mercado local.

Estratégias e Incentivos

Os incentivos fiscais são parte de um conjunto de políticas públicas voltadas para atrair novos investimentos e promover o desenvolvimento sustentável no estado. A expectativa é de que essas medidas incentivem o setor privado a expandir suas operações.

Projeções Futuras

As projeções do Ipardes indicam que o crescimento econômico pode ser acompanhado por melhorias na infraestrutura e nos serviços públicos, criando um ciclo virtuoso de desenvolvimento.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br