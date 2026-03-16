Campanha em Londrina Fortalece Segurança de Mulheres em Estabelecimentos Noturnos

Nesta terça-feira (17), uma nova campanha será lançada em Londrina com o objetivo de ampliar a segurança das mulheres em bares, restaurantes e casas noturnas. A iniciativa, denominada 'Mulheres Seguras – Local Protegido', é uma colaboração entre a prefeitura municipal e a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (ABRASEL) do Norte do Paraná, através do grupo Mulheres Empreendedoras da Gastronomia (MEG).

Objetivo da Campanha

A campanha visa fortalecer a rede municipal de proteção às mulheres, alinhando-se à Lei municipal nº 13.235/2021. Esta legislação exige que bares, restaurantes e casas noturnas adotem medidas de apoio para mulheres que se sintam em risco.

Detalhes do Lançamento

O evento de lançamento ocorrerá na Panetteria Palhano, localizada na Avenida Ayrton Senna, 740, às 16h. Estarão presentes Marisol Chiesa, secretária municipal de Políticas para as Mulheres, Sabrina Maceda, presidente do MEG da ABRASEL, e Claudete Canezin, coordenadora do Núcleo Maria da Penha (NUMAPE) em Londrina, entre outros representantes de segurança pública.

Fonte: https://blog.londrina.pr.gov.br