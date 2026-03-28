Ratinho Junior e Klabin Inauguram Trincheira na PR-160 em Telêmaco Borba

O governador do Paraná, Ratinho Junior, em colaboração com a Klabin, inaugurou recentemente a nova trincheira na PR-160, localizada em Telêmaco Borba. A obra, que recebeu um investimento de R$ 32,3 milhões, tem como objetivo aprimorar a mobilidade urbana na região.

Benefícios da Nova Estrutura

A trincheira da Vila Ozório foi projetada para facilitar o trânsito entre o bairro Vila Ozório e o bairro Socomim, que ficam em lados opostos da rodovia. Com a conclusão da obra, espera-se uma redução significativa no tempo de deslocamento e um aumento na segurança dos motoristas e pedestres que utilizam a via diariamente.

Parceria entre Setor Público e Privado

A parceria entre o governo estadual e a Klabin destaca a importância da colaboração entre o setor público e o privado para o desenvolvimento de infraestrutura vital. Este projeto é um exemplo de como tais colaborações podem resultar em melhorias tangíveis para a comunidade local.