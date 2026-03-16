Lula Celebra Indicações do Brasil ao Oscar

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva expressou seu orgulho ao parabenizar o diretor Kleber Mendonça Filho, o ator Wagner Moura e toda a equipe do filme 'O Agente Secreto', que participou da cerimônia do Oscar nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator e Melhor Direção de Elenco. Apesar das indicações, o longa não conquistou prêmios.

Reconhecimento Internacional

Lula também destacou o trabalho de Adolpho Veloso, diretor de fotografia do filme 'Sonhos de Trem', que concorreu na categoria de Melhor Fotografia. Assim como 'O Agente Secreto', o filme não levou a estatueta, mas representou fortemente a presença brasileira na cerimônia.

A Força do Cinema Brasileiro

O presidente enfatizou o talento dos profissionais brasileiros e a importância de suas histórias no cenário mundial. A presença do Brasil no Oscar demonstra a potência cultural do país e a qualidade de suas produções cinematográficas.

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