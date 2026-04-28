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Comissão da Assembleia aprova nomes para pontes, viadutos e passarelas em rodovias do Paraná

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Atualizado: 28 de abril de 2026 16:43

A Comissão de Obras Públicas, Transporte e Comunicação da Assembleia Legislativa do Paraná aprovou, nesta terça-feira (28), cinco projetos de lei que atribuem nomes a trechos rodoviários e estruturas de engenharia no estado.

Entre os destaques está o Projeto de Lei nº 372/2026, de autoria do Poder Executivo, que denomina Ponte da Vitória a nova ponte entre Matinhos e Guaratuba, na PR-412. A estrutura, que será inaugurada na próxima sexta-feira (1º), substituirá o transporte por balsas e ferry-boats entre os dois municípios do litoral paranaense.

Outro projeto aprovado, de nº 96/2026, apresentado pelo deputado Cobra Repórter (PSD), dá o nome de Francisco Plath ao viaduto localizado no km 26,5 da PR-445, no distrito de Lerroville, em Londrina. Plath, nascido na Lapa, contribuiu para o desenvolvimento regional, especialmente no setor de transporte rodoviário.

Também de autoria do deputado Cobra Repórter, o Projeto de Lei nº 870/2025 denomina Dr. Antônio Mário Guirro o trecho de 16,14 km da PR-340 entre Centenário do Sul e Guaraci. O médico homenageado foi prefeito de Centenário do Sul por três mandatos e fundador do Hospital e Maternidade São José.

O Projeto de Lei nº 852/2025, dos deputados Luiz Claudio Romanelli (PSD) e Marcio Nunes (PSD), nomeia José Felipe Rezende a passarela de pedestres na PR-317, próxima ao Parque de Exposições “Getúlio Ferrari”, em Campo Mourão. Rezende foi reconhecido por sua contribuição ao desenvolvimento agrícola da região.

Por fim, a comissão aprovou o Projeto de Lei nº 580/2024, do deputado Soldado Adriano José (PSD), que denomina João Luiz Afornali a passarela sobre a Rodovia dos Minérios (PR-092), no km 10,9, em Almirante Tamandaré. O homenageado foi agricultor, motorista e empresário local.

Além dos relatores, participaram da reunião os deputados Arilson Chiorato (PT), Jairo Tamura (PL) e Adão Litro (PSD).

Fonte: www.assembleia.pr.leg.br

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